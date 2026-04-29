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AI產品需求帶動…香港3月對美出口增80% 42年最勁

香港新聞組／香港29日電
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香港出口連續第25個月上升，3月香港對美國出口增長80.8%，是逾42年來的最大...
香港出口連續第25個月上升，3月香港對美國出口增長80.8%，是逾42年來的最大升幅；圖為在青衣對開水域航行的貨櫃船。(中通社)

香港出口連續第25個月上升！特區政府統計處28日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年3月香港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升35.8%和41.2%，遠勝市場預期的上升13.1%及15.5%。當中，整體出口貨值的升幅創出2021年1月以來的最大紀錄。

文匯報報導，部分市場表現突出，3月香港對美國出口增長80.8%，是逾42年來的最大升幅；對新加坡出口飆1.25倍，更是1973年有紀錄以來最大增幅。政府發言人昨指出，3月出口大增是受到全球對人工智能（AI）相關電子產品強勁需求所帶動，展望相關需求維持堅挺，將對香港出口提供有力支持。

報導指出，據統計處公布，繼今年2月錄得24.7%的按年升幅後，3月香港商品整體出口貨值為6184億元（港元，下同，約789.2億美元），按年上升35.8%。同時，繼2月錄得29.9%的按年升幅後，3月商品進口貨值為7075億元（約903億美元），按年同比上升41.2%。3月錄得有形貿易逆差891億元，相等於商品進口貨值的12.6%。

報導稱，按國家及地區分析，香港3月輸往亞洲的整體出口按年升近40%，其中輸往新加坡錄得125%的顯著升幅，輸往馬來西亞和泰國均升逾60%，輸往內地升約40%。另外，輸往美國升幅80.8%，輸往荷蘭升37.1%，但輸往英國則跌近30%。進口方面，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是英國勁升118.5%，來自韓國的貨值也按年升112%，來自印度和越南升幅近90%，美國的進口貨值也增66%，來自內地進口上升約50%。

據報導，按主要出口貨品類別分析，香港今年3月與2025年同月相比，「電動機械、儀器和用具及零件」的貨值大增998億元，升幅高達47.9%；「通訊、錄音及音響設備和儀器」貨值也增402億元，升幅94.7%；「非鐵金屬」貨值增102億元，升幅更達175.9%。

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