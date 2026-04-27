香港長洲五一訂房爆滿 內地、外國客各半 太平清醮加緊籌備
內地五一黃金周將至，香港以獨特文化及優閒海島風情聞名的長洲備受喜愛深度遊的旅客歡迎。有長洲度假屋員工表示，5月1日的房間半月前已預定爆滿；訂房平台顯示，長洲不少度假屋的客房5月1日至3日均近爆滿；有賣零食的商戶預期五一期間會有大批遊客到訪長洲，已增加備貨應市。
大公報報導，港府預計今個五一黃金周可吸引約98萬內地旅客訪港，長洲是熱門景點之一，以太平清醮等獨特文化、美味小食，以及優閒的海島風情，深受喜愛深度遊的旅客歡迎。在五一黃金周前夕的周日，適逢長洲太平清醮重頭戲搶包山比賽舉行選拔賽，吸引不少本地及外地遊客到訪。東源、允升甜品、平記等網紅店外大排長龍，不少遊人還紛紛到海灘、同心鎖牆前打卡，十分熱鬧。
民宿預訂平台顯示內地五一黃金周期間，長洲住宿預訂情況火熱，多間民宿已滿客，5月1至3日尤其火爆。有度假屋員工26日表示，旗下共36個房間，分布在長洲的三個街道，5月1日當日全部房間在本月中已訂滿，目前5月2日只餘3間房，5月3日只餘4間房。該員工透露，內地客和外國客「一半一半」。
不少商戶看好五一黃金周生意，並已為假期客流做準備。長洲碼頭一間零食店的員工表示，每逢假期都會有大量遊客到島上，不少遊客會買零食作為手信，魷魚絲、墨魚條、牙帶魚酥等產品最受歡迎。部分魷魚絲產品是由店家自行混味，較有特色，備受客人青睞。為滿足客人需要，店方已增加備貨。
被列為非物質文化遺產的長洲太平清醮將於5月底舉行，售賣平安包的餅店郭錦記已開始做相關籌備。
另據文匯報報導，長洲北帝廟遊樂場26日舉行搶包山選拔賽，200名參賽者爭奪12個決賽席位。經過連番激戰後，多屆「包山王」郭嘉明26日狀態大勇，以46.03秒全場最快成績先拔頭籌入圍；多名「包山后」黃嘉欣、龔子珊亦順利出線。12名入圍者將於下月24日爭奪「包山王」和「包山后」寶座。
鳴槍一響，26日參加選拔賽的參賽者立即賣力向上爬，多屆「包山后」黃嘉欣帶同兩歲兒子到場打氣。黃嘉欣順利出線後說：「每年的策略就是要平常心，試過有時太緊張會失手，都是享受比賽為主。」
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