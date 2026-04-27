香港長洲五一訂房爆滿 內地、外國客各半 太平清醮加緊籌備

香港「包山嘉年華2026」壓軸項目「搶包山決賽」26日在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行選拔賽。圖為搶包山選拔賽現場。（中通社）

內地五一黃金周將至，香港 以獨特文化及優閒海島風情聞名的長洲備受喜愛深度遊的旅客歡迎。有長洲度假屋員工表示，5月1日的房間半月前已預定爆滿；訂房平台顯示，長洲不少度假屋的客房5月1日至3日均近爆滿；有賣零食的商戶預期五一期間會有大批遊客到訪長洲，已增加備貨應市。

圖為2023年五一長假期間，遊客前往香港長洲遊玩，排隊購買長洲大魚蛋品嘗。（中新社資料照片）

大公報報導，港府 預計今個五一黃金周可吸引約98萬內地旅客訪港，長洲是熱門景點之一，以太平清醮等獨特文化、美味小食，以及優閒的海島風情，深受喜愛深度遊的旅客歡迎。在五一黃金周前夕的周日，適逢長洲太平清醮重頭戲搶包山比賽舉行選拔賽，吸引不少本地及外地遊客到訪。東源、允升甜品、平記等網紅店外大排長龍，不少遊人還紛紛到海灘、同心鎖牆前打卡，十分熱鬧。

民宿預訂平台顯示內地五一黃金周期間，長洲住宿預訂情況火熱，多間民宿已滿客，5月1至3日尤其火爆。有度假屋員工26日表示，旗下共36個房間，分布在長洲的三個街道，5月1日當日全部房間在本月中已訂滿，目前5月2日只餘3間房，5月3日只餘4間房。該員工透露，內地客和外國客「一半一半」。

不少商戶看好五一黃金周生意，並已為假期客流做準備。長洲碼頭一間零食店的員工表示，每逢假期都會有大量遊客到島上，不少遊客會買零食作為手信，魷魚絲、墨魚條、牙帶魚酥等產品最受歡迎。部分魷魚絲產品是由店家自行混味，較有特色，備受客人青睞。為滿足客人需要，店方已增加備貨。

被列為非物質文化遺產的長洲太平清醮將於5月底舉行，售賣平安包的餅店郭錦記已開始做相關籌備。

香港「包山嘉年華2026」壓軸項目「搶包山決賽」26日在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行選拔賽。圖為搶包山選拔賽現場。（中通社）

圖為2023年五一長假期間，遊客前往香港長洲遊玩，觀賞搶包山選拔賽。（中新社資料照片）

另據文匯報報導，長洲北帝廟遊樂場26日舉行搶包山選拔賽，200名參賽者爭奪12個決賽席位。經過連番激戰後，多屆「包山王」郭嘉明26日狀態大勇，以46.03秒全場最快成績先拔頭籌入圍；多名「包山后」黃嘉欣、龔子珊亦順利出線。12名入圍者將於下月24日爭奪「包山王」和「包山后」寶座。

鳴槍一響，26日參加選拔賽的參賽者立即賣力向上爬，多屆「包山后」黃嘉欣帶同兩歲兒子到場打氣。黃嘉欣順利出線後說：「每年的策略就是要平常心，試過有時太緊張會失手，都是享受比賽為主。」