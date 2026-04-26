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全球首例 香港海洋公園修復魔鬼魚破裂胃壁

香港新聞組／香港26日電
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海洋公園獸醫團隊運用創新手術，為一條雄性牛鼻鯆施行緊急開腹手術。（取材自海洋公園...
海洋公園獸醫團隊運用創新手術，為一條雄性牛鼻鯆施行緊急開腹手術。（取材自海洋公園）

香港海洋公園的獸醫團隊上月運用創新手術，成功拯救一條胃壁嚴重破裂的魔鬼魚牛鼻鯆，該魚術後穩步康復，印證公園獸醫竭力為園內動物大使帶來最佳健康狀態之承諾，而25日是「世界獸醫日」，海洋公園表揚其獸醫團隊的世界級技術及專業精神。

文匯報報導，牛鼻鯆是一種體型獨特的魔鬼魚（魟魚），因其頭部前端有類似牛鼻的凹入分叉而得名。

海洋公園25日表示，這項極具挑戰性的手術於上月下旬進行，其獸醫團隊為一條估計約20歲的雄性牛鼻鯆進行恒常身體檢查時，發現牠的體腔有不尋常積液，且螺旋瓣腸位置持續突起。超音波等進一步診斷檢查顯示，其體腔內有包括魚頭及魷魚殘骸等異物，胃壁嚴重破裂，其後經電腦掃描確定損傷性質及程度，而這種胃部破裂狀況須以手術介入，否則會致命。

為拯救這條牛鼻鯆，海洋公園獸醫團隊果斷決定翌日便為牠在全身麻醉下進行手術。手術過程歷時約兩個小時，包括清除異物及仔細修補胃部破裂位置。

園方表示，為包括鯊魚和鯆魚等軟骨魚類進行開刀手術極具挑戰，因為在水外為完全水生動物施行麻醉極為複雜，還有胃部手術固有的複雜性和風險，以及傷口癒合不良及術後感染的風險。

「這確實是我們團隊處理過最罕見的個案之一。據我們所知，全球並無牛鼻鯆因胃穿孔進行如此大規模修復手術的先例，這次手術有可能是海洋獸醫學上的先河。」海洋公園公司獸醫服務總監馬伯樂表示，這條牛鼻鯆目前情況穩定，手術傷口沒有併發症跡象，團隊會繼續密切監察牠的康復進度。

海洋公園表示，將繼續致力實踐最高水平動物護理、研究及保育工作。公園世界級的獸醫團隊熱誠和專業力量兼備，不僅保障動物福祉，亦為全球獸醫科學帶來真知灼見，作出貢獻。

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