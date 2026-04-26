「全港戲院日」再登場 不少戲院滿座 入場人次年升1成

25日全港戲院日活動，各大電影院的票價統一為每張30港元，吸引民眾到電影院觀影，人頭攢動。（中新社）

香港 文體旅局轄下文創產業發展處支持舉辦的「全港戲院日」，25日再次登場，全港52家戲院上演的54齣本地和外地電影，票價畫一30港元（港幣，下同，約3.8美元），吸引不少市民入場支持，不少戲院場次均滿座，有市民購票撲空，亦有市民認為網上售票順暢。

文匯報報導，文體旅局長羅淑佩在社交平台表示，她25日到銅鑼灣觀看電影，指截至中午12時，今年戲院日的入場人數較去年已升近10%，並相信只要有好戲，觀眾一定會購票入場，而文創處會繼續優化政策，支持香港電影業發展。

羅淑佩25日接受電台訪問後，到銅鑼灣觀看電影《像我這樣的愛情》，並光顧戲院的小賣部購買爆米花。她表示，戲院日一個重要意義是吸引大家回到戲院看戲，感受兩小時不受俗務、家務，甚至公務打斷的影像和氣氛，「看一個故事，不論是笑一笑、哭一哭、驚一驚，都可讓大家從現實生活中抽離一陣，放鬆一下。」

她說，25日戲院日至中午的入場人數較去年升近一成外，她與戲院商會理事長袁彥文交流時，後者對今年電影票房也比較看好，又指上半年《尋秦記》和《夜王》兩齣電影票房已過億元，之後亦繼續有中西大片上映。

「全港戲院日」的30元門票吸引眾多市民入場，市民余小姐認為，無論是網上預訂還是現場購票都很便捷，而她平日有看電影習慣，此次除票價吸引外，也有特別想看的電影。

談到戲院業被視為「夕陽行業」的現狀，她認為戲院票價差異較大，部分戲院票價達150至160元，確實偏高，有戲院票價則相對便宜，「會更傾向選近家且便宜的。」她建議業界增加此類「全港戲院日」的優惠活動，並引入更多創新形式，「現在很多人有Netflix等串流平台，而VR設備不是每個家庭都有，戲院可多搞VR電影這類特殊體驗，吸引大家走出家門。」