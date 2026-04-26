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學校排名剛上升 香港城大校長梅彥昌突因私人理由離任

香港新聞組／香港26日電
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城大校長梅彥昌上任不足三年，校方宣布，他因私人理由辭職。圖為2023年他在圓明園...
城大校長梅彥昌上任不足三年，校方宣布，他因私人理由辭職。圖為2023年他在圓明園獸首暨文物展開幕典禮致辭。（中新社資料照片）

香港城市大學剛在2026年泰晤士高等教育亞洲大學排名上升至14位，25日出現高層變動。校長梅彥昌上任不足三年，校方24日宣布，他因私人理由，已向校董會辭職，即時離任。校董會委任首席及常務副校長李振聲教授為署理校長，將於短期內啟動全球招聘程序，遴選新任校長。

香港01報導，梅彥昌出任城大校長前，為新加坡國立大學常務副校長（創新與企業），接替任職15年的美籍台裔學者郭位。梅彥昌祖籍廣東，研究領域是生物材料和納米技術，2013年榮獲「總統科學與科技獎」，是新加坡科研界最高榮譽獎項。

另據明報報導，大學校長辭職並即時離開的做法極為罕見，有校內人士表示感突然。校方25日以「私隱」為由，未公布更多詳情或原因。

據報導，城大校董會25日召開特別會議，會上交代梅離任，及委任李振聲為署理校長，會上無具體交代梅辭職原因。城大下午簡短公布梅辭職，表示校董會感謝梅對大學發展的貢獻。

報導稱，教育局25日發新聞稿回應「得悉城大公布」，校長梅彥昌因私人理由辭任，港府尊重梅的個人意願及決定，並感謝他對大學發展的貢獻。教育局表示，聘任校長屬於大學自主範圍事宜，由城大校董會法例賦予的權力自行處理。

報導引述身為嶺南大學管理層的立法會教育事務委員會主席劉智鵬說，印象中無聽過有大學校長辭職並即時離任的事，但認為不宜由立法會介入。近年有香港大學及中文大學發生校董會與大學管理人員爭拗，劉認為不應揣測城大事件。

報導說，原任新加坡國立大學常務副校長的梅彥昌2023年5月到城大上任，任期5年，即應2028年中任期才屆滿。校方網頁25日已刪除梅彥昌校長個人簡介。有校內人員對校長突然辭職感突然，指按正常程序，校方大概是時候跟梅商討能否續約事宜，不知道為什麼事導致梅即時離開。

報導指，梅彥昌近期仍活躍於校內活動及發展，校方21日新聞稿中，梅出席城大主導發起的「量子智能產業聯盟」成立儀式；9日接待到訪的中國煤炭科工集團代表團。梅在3月7日亦出席校友宴會，並上台和樂團獻唱The Beatles的歌曲「Yesterday」。

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