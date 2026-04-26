五一黃金周 內地客估年增7% 香港酒店訂房率料逾9成

羅淑佩指香港各項盛事可提升旅客訪港意願，延長留港時間。圖為遊客在尖沙咀星光大道拍照。 （中新社資料照片）

內地一連5天的五一勞動節黃金周臨近，香港 文體旅局長羅淑佩25日接受電台訪問時表示，預計黃金周假期期間，約有98萬名內地旅客訪港，酒店訂房率預計超過九成，而隨著跨境交通更便利，相信臨近假期的訂房數字會再「衝刺」。她認為，香港各項盛事可提升旅客訪港意願，以及延長留港時間，可進一步帶動住宿、餐飲、零售及交通等消費，希望留住這些「忠實粉絲」。

綜合港媒報導，羅淑佩表示，預計五一黃金周期間有約98萬名內地旅客訪港，較去年的人數增約7%，但實際數字仍要視乎天氣因素。

在跨境高鐵便利性帶動下，報團赴港旅遊人數創新高。香港旅遊業監管局估算，假期期間將有約770個內地旅行團入境。12306平台顯示，假期內地往返香港高鐵票預訂異常火熱，多個城市4月30日赴港高鐵票全部售罄或候補。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，旗下酒店酒店價格沒有大幅上漲，但比平時多兩成左右。通過業界了解，假期每日大概有200個旅遊團，比平時多25%，相信酒店將會爆滿。

港中酒店集團主席梁熙透露，尖沙咀、旺角、港島一帶酒店較旺，且價格未必很高，有酒店在4月30日晚價格僅需數百元，亦有酒店主動降價「搶客」。

此外，近期湧現多個全新打卡點，由昔日鐵路貨運碼頭改造而成的紅磡新海濱4月起分階段向公眾開放。現階段沿海休憩長廊及海景平台開揚廣闊，地面印有巨型淺藍色「紅磡」字樣裝置。海景平台可270度無遮擋飽覽維港景致。

港府正大力推動盛事經濟。羅淑佩透露，今年的巴塞爾藝術展入場人次約9萬1500，較去年約8萬6000人次上升，而港府與主辦方簽訂為期5年的合作協議，連同國際七人欖球賽等大型活動，有助鞏固香港於每年固定時段舉辦國際盛事的效應，吸引旅客提前預留時間赴港。「香港足球盛會」將於8月1日和8月5日在啟德體育園主場館上演。

五一期間，香港有多項活動供旅客及市民參與，包括香港文化博物館由5月1日起推出結合羅浮宮和大皇宮沉浸式展覽的「邂逅蒙娜麗莎」感官體驗，及義大利和法國著名博物館聯合策畫「文藝復興的再現」。