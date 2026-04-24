香港機場3維修工染麻疹 衛署疾控 全員免費打疫苗

香港機場出現麻疹個案群組。(中通社)

香港 機場出現麻疹個案群組，三名機場維修保養員工感染，港府衛生署在機場實施全面傳染病控制措施，24日將為全機場員工免費接種麻疹疫苗 。

香港衛生防護中心說，早前三名機場後勤員工確診麻疹，來自負責飛機維修及保養的公司，工作場所有約2500名員工，其中約900人為非本地出生人士，約三成人不清楚對麻疹是否具備免疫力，截止23日下午1時，香港衛生防護中心已為該公司逾370名員工補種麻疹疫苗，目前未發現密切接觸者出現第二代傳播。

香港衛生防護中心總監徐樂堅說，流行病學調查顯示，該麻疹個案群組傳染源頭為4月6日公布的確診個案，病人潛伏期內曾到印尼旅遊，相信是在當地感染麻疹病毒，他4月3日在機場上班時正處感染期，另外兩宗個案當日與病人一同當值，較大機會屬工作期間感染麻疹病毒，屬輸入個案引發的工作場所傳播。三名患者均不清楚是否曾接種麻疹疫苗。

衛生署衛生防護中心23日已對機場實施全面傳染病控制措施，包括醫學監測密切接觸者，鑑於機場員工頻繁接觸大量旅客，加上機場社區有較高比例的非本地出生員工，他們可能不曾接種麻疹疫苗，中心宣布24日起於機場設立疫苗接種站，為機場員工免費提供麻疹疫苗接種。

麻疹在香港被視為是一種普遍的兒童傳染病。受感染者初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。三至七天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持四至七天，亦可能長達三星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病情嚴重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

在「香港兒童免疫接種計畫」下，香港兒童要接種共兩劑含麻疹的疫苗。