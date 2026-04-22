我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

學貸要背數十年 31歲男棄物流經理職位移居國外躲債

香港宏福苑奪命大火 輿論指向政府部門卸責

中央社香港電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港大埔宏福苑受火災影響的7座樓宇的居民，20日起分批次返回原住所取回物品。(中...
香港大埔宏福苑受火災影響的7座樓宇的居民，20日起分批次返回原住所取回物品。(中新社)

負責調查香港宏福苑奪命大火的獨立委員會昨天繼續舉行聽證會，由消防處高層作供，但他們的供辭瞬間令媒體和市民的情緒大爆發，開始把這場大火的發生與政府部門互相卸責聯繫起來。

位於新界大埔的宏福苑有7幢大樓，去年11月26日，屋苑發生大火，其中6幢被焚燒，導致168人死亡，是1948年以來香港傷亡最慘烈的火災。大火發生時，宏福苑正進行維修，被棚網遮蓋。

大火發生後，行政長官李家超委任獨立委員會調查其肇因及相關問題，以便找出預防之道。

上月20日起，委員會開始舉行聽證會，昨天為第17場，由消防處多名高層作供。在最近幾場聽證會上，委員會主要了解各政府部門在防火方面的分工情況。

綜合本地媒體的報導，在昨天的聽證會上，杜淦堃向助理消防處長翁錦雄表示，宏福苑發生大火之前，曾有居民向消防處投訴屋苑各種消防風險問題，但最終未獲跟進。

翁錦雄回應說，屋苑後樓梯「生口」（為方便維修把後樓梯的窗口改成可讓工人出入的開放式通道）、工人吸菸、棚網易燃及發泡膠封窗等風險，是房屋局、勞工處及屋宇署的職權，無一與消防處有關。

但他承認，消防處接獲投訴後，沒有轉給其他部門處理，做法「不理想」。

杜淦堃就此表示，政府各部門否認責任，形成「監管真空」。

消防處高層的上述供辭，也似乎令民眾十分不滿，手機社交平台上即時大量流傳翁錦雄的談話，不少人留言責罵政府部門「互相卸責」。

明報今天發表社評表示，消防處高層代表作證後，外界才知道原來很多火警風險問題竟然與消防處無關，消防處負責的，僅限火警警報系統、灑水系統及消防喉等「主動消防裝置」。

社評表示，在災難發生前，宏福苑居民投訴的發泡膠板封窗及棚網等問題，均非消防處「負責範圍」，而處方也沒有把他們的投訴轉給相關部門，更諷刺的是，不同部門所謂「分工」，似乎並無文件為憑。

社評表示：「政府部門分工，理應是為了更好地幫助市民，到頭來卻變成不同部門互相卸責的護身符，市民求助如墜迷宮，只覺投訴無門。如此官僚的辦事作風，豈是以民為本。」

香港經濟日報也發表社評表示：「連日的證供，將一個個怵目驚心的事實攤開在公眾眼前：走火通道（逃生通道）被擅自拆窗開『生口』、易燃的發泡膠被用作封窗物料、消防設施被長期關閉、易燃物料阻塞通道，連普通居民都看得出來的火災風險，竟沒有政府部門承認是其管轄範圍。」

社評表示：「部門之間互相「交波」（卸責），居民投訴無門，最終釀成奪命慘劇。」

世報陪您半世紀

香港 宏福苑

上一則

中國國安部披露：稀土公司副總洩漏7項「國家秘密」遭嚴懲

延伸閱讀

中國港澳辦主任夏寶龍 指控「有人藉宏福苑大火亂港」

中國港澳辦主任夏寶龍 指控「有人藉宏福苑大火亂港」
香港宏福苑聽證會 消防指揮官：警鐘失效 無應對指引

香港宏福苑聽證會 消防指揮官：警鐘失效 無應對指引
曼哈頓黃金地段閒置公寓火災 建築全毀 4消防員受傷

曼哈頓黃金地段閒置公寓火災 建築全毀 4消防員受傷
布碌崙華人服裝倉庫大火 警逮1涉縱火男嫌

布碌崙華人服裝倉庫大火 警逮1涉縱火男嫌

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
網傳影片所見，身穿白色上衣的趙保輝醉到不省人事，坐在地上，需要他人扶著。（視頻截圖）

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

2026-04-21 09:48
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

2026-04-15 21:31

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫