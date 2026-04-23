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7海外內地生陷電騙赴港買金 警檢63萬美元贓物拘3人

香港新聞組／香港23日電
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1名留學英國及6名留學澳洲的內地生捲入「假冒官員」電話騙案，應騙徒要求飛抵香港買金，當面交給詐騙集團成員當「保證金」，有金鋪職員發現可疑報警。

明報報導，警方調查後起回約值500萬元（港幣，下同，約63.8萬美元）贓物，拘捕3名負責交收黃金者，正通緝兩名假扮官員的騙徒，約值200萬元贓物仍下落未明。據了解，部分人返回當地方知被騙，遂在當地經電子報案聯絡香港警方。

據報導，旺角警區刑事部總督察陳孟豪22日交代案情表示，旺角警區今年起接獲7宗騙案，7名於海外留學的內地生收到騙徒假扮內地執法人員致電，聲稱留學生犯下刑事罪行，除要保密以「配合調查」，還要親身到香港購買並交出金粒。

報導說，犯罪集團成員收到金粒，會套現成現金或虛擬貨幣。7人共損失約700萬元。據悉，最大一宗案件涉及160萬元，事主通常向家人聲稱要交學費以取得大筆金錢買金。

報導稱，警方調查發現，集團指示受害人以「小數目、高頻率」形式買金粒，每次不超過12萬元，以免登記姓名。

報導指，騙徒交收黃金後仍會與受害人保持聯絡，以減低被懷疑風險及爭取時間變賣贓物。警方調查後鎖定疑犯身分，拘捕3名介乎25至37歲男子，包括兩名本地人及一名內地人，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，調查顯示3人主要負責接贓。警方相信他們涉及4案共500萬元，已於其工作地點起回約500萬元贓物。

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