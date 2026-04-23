聯想落戶香港河套園區 料帶進逾500科技人才

港深創科園自去年開園以來，已進駐多個大型國際企業，聯想集團（Lenovo）22日正式落戶港深創科園，成為首批進駐河套香港 園區的大型跨國科企，並成立「Lenovo人工智能 創新中心」，以扶持初創企業及培育本地科技人才。港深創新及科技園行政總裁馬惟善表示，聯想集團落戶預計為香港帶來超過500名科技人才。

綜合港媒報導，創新科技及工業局局長孫東表示，港深創科園發展受國家「十五五」規畫的支持，目標是發展為世界級創新樞紐，聯想選擇落戶園區，是用行動「對香港創科的未來投下了信心的一票」。

孫東表示，人工智能（AI）是社會經濟發展的核心動力，港府 一直以人工智能為關鍵產業；他指出，基建方面，早前批出的沙嶺數據園區已正式動工，至2032年可提供目前香港36倍的算力；在研發上，今年下半年，香港人工智能研發院將投入運作。

報導指出，港深創科園自去年年底開園以來，已吸引不少本地及海內外的科創企業陸續進駐，今年年底園區將有五幢新大樓投入使用；加上特區港府宣布注資100億港元（約12.7億美元）予園區公司以加速發展，相信未來會有更多優秀創科企業落戶園區，形成強大的群集效應。

據悉聯想落戶港深創科園設立創新中心，聯合首批30家技術夥伴科技企業，採用「企業牽引＋技術夥伴＋應用場景」的模式，助力AI創新快速落地，賦能各行各業。

聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒表示，選擇落戶港深創科園是看中香港的創科能力與國際市場基建，以及大灣區的製造體系和人流、物流、資金流、數據流「四流」的支持，有助AI創新快速落地。

聯想強調，集團具有大量支持企業孵化與產學研結合的經驗，過去幾年已投資超300家初創企業，其中40家來自香港，十幾家已在港上市，望更多初創企業入駐創新中心。