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重返宏福苑 老夫妻特訓爬梯數周登30樓 有嘆「聽見房子吶喊」

香港新聞組／香港23日電
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香港宏福苑居民Dorz日前首次返回住所收拾，家中的廚房損毀最嚴重，乾衣機及廚具被...
香港宏福苑居民Dorz日前首次返回住所收拾，家中的廚房損毀最嚴重，乾衣機及廚具被高溫熔化或燒至變形，地上一片狼藉。（中央社）

香港宏福苑大火約5個月後，港府首次安排居民重返家園收拾。宏新閣一連3天居民上樓安排22日結束，港府不建議高層長者住戶上高樓，但22日有不少長者堅持上樓。有家住30樓的76歲住戶事前數周練習行樓梯，希望能親手於燒毀嚴重的單位尋回結婚證明和婚戒。有患冠心病69歲住戶堅持行20層樓梯上樓與單位告別，形容「過程不辛苦但心痛」。

明報報導，港府22日晚總結稱，22日共有78戶264人上樓，進出大廈平均時間約2.5小時，最短50分鐘，最長4小時5分；另有21戶共45人上落大廈不止一次，最多一戶有兩人多走4次。港府22日收到7宗個案求警協助，懷疑財物遺失，包括電腦、飾物和金飾等，當中6宗尋回。另接獲5宗身體不適求助，以及3宗個案需尋求心理輔導服務。

據悉，港府23日起開放最先起火的閣和最後起火的宏仁閣讓居民上樓執拾。

報導稱，家住宏新閣30樓的譚太透露，根據港府提供相片，其單位嚴重損毀，但76歲丈夫堅持親自上樓，甚至找朋友的兒子協助執拾。譚先生則透露，為上樓提前訓練數周，從最初只能行4層、8層樓梯，逐步練到能行10多樓，惟從未行過30層。譚太展示自帶的拐杖、爬梳、筲箕等工具，稱分別可用來支撐上樓、撬開障礙物及從灰燼篩出物品等。

報導說，21樓的丘先生患冠心病，原很擔憂無法返回單位，最終僅用了不到20分鐘，途中休息3次，於單位逗留約2.5小時。他讚港府每層都配有櫈子供休息，也有飲用水提供。

報導指，另一住戶吳女士22日陪同和協助70多歲的父親上行20多層，她形容過程雖艱辛，但父親「像打了興奮劑一樣」衝在最前，不足半小時就上到單位，反而落樓因要負重，比較辛苦。

報導稱，林先生雙親居於宏新閣24樓40年，惟皆年約80歲，體力未能應付，林22日早夥親友花約20分鐘終能入屋。他說單位可謂完好無缺，並為父母取回金器和結婚照片等具紀念價值物品，其間亦有跟父母視訊通話，形容雙親見到單位情況很開心。

另據中央社報導，居民Dorz看到房子都燒毀燻黑的一刻，深呼吸後在房子內繞了一圈，悲傷、憤怒的情緒湧上心頭。他帶走了沒被燒掉的全家福、獎牌、爺爺的醫師牌匾等候感嘆說：「彷彿還能聽到，房子被燒的那一刻在不停吶喊」。

香港宏福苑居民Dorz日前返家首次收拾，雖然房子沒了，但幸好一些珍貴物品沒被燒掉...
香港宏福苑居民Dorz日前返家首次收拾，雖然房子沒了，但幸好一些珍貴物品沒被燒掉，包括一些跑步獎牌。（中央社）

香港宏福苑居民Dorz首次返回房子收拾，房子全都燒毀燻黑。圖為客廳。（中央社）
香港宏福苑居民Dorz首次返回房子收拾，房子全都燒毀燻黑。圖為客廳。（中央社）

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