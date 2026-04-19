新型騙局冒港府公函「抄封令」 掃碼竊個資

香港 又出現新型騙局。有網民分享，出租近10年的單位，最近收到一封不屬於屋主或租客 名的信，信件外觀疑似港府 公函，但仔細觀察可見是冒充法律部門、偽造郵政印章，誘使收件者掃QR Code點擊連結，繼而墜入詐騙的圈套。

香港01報導，有網民在Threads發文稱：「出租了近10年的單位，最近無緣無故收到一封不屬於屋主同租客名的信，然後租客擔心有問題就問是否屬於屋主？」其後發現原來是新型詐騙。

根據網民上傳的圖片，信封外觀與港府公函十分相似，印有「重要文件」、「私人信件、絕對保密」以及相關法律條例的警告字句，容易令收件者誤以為單位牽涉法律訴訟或遭查封。

該信件左上角標註發信為「檢控部」（Prosecution Department），並有疑似郵政印章。信件內附有QR Code，要求收件者掃描以獲取更多資訊或回覆。由於信件直接投遞至相關地址，容易令市民誤以為是港府公函，放下戒心。

幸好，該網民亦相當警惕，留意到兩處破綻：

1. 香港並無「檢控部」：香港負責刑事檢控工作的主要是律政司下的刑事檢控科（Prosecutions Division）。

2. 回覆時限不符物流常理

信件的郵戳日期顯示為4月10日發出，但內容要求收件者於4月17日前作出回覆。惟郵件寄送及收件所需，一般要一至兩個工作天，換言之要收件者在極短時間內處理。

一旦收件人掃描信內的QR Code，可能會被導向偽造的港府網站以套取個人資料、銀行帳號，甚至令手機下載惡意程式，導致財務損失。

旺角警區近日亦接獲相關反映，於社交媒體Facebook專頁「旺角警區MongKok District」發帖稱，近期有街坊反映收到懷疑詐騙信件，這些信件偽裝成港府部門公文，內容提及「檢控部」及「抄封令」。