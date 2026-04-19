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香港歌手鄧紫棋科幻小說「啟示路」奪文學獎

香港新聞組／香港19日電
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鄧紫棋是攻上台北大巨蛋的首位香港歌手。(圖／Live Nation Taiwan...
鄧紫棋是攻上台北大巨蛋的首位香港歌手。(圖／Live Nation Taiwan提供)

香港歌手鄧紫棋在社交平台發文稱，其小說「啟示路」獲2025年度刀鋒圖書獎。

中通社報導，「我的第一個文學獎項！2025年度刀鋒圖書獎，年度科幻：『啟示路』！」文中，鄧紫棋連用多個感歎號，並形容自己「難以置信、受寵若驚、欣喜若狂」。

去年1月12日，鄧紫棋曾在直播中透露，她正在寫的小說是自己的同名專輯「啟示錄」裡面的故事，並說自己因為這本小說，開始研究量子力學、宇宙起源、AI等領域的知識。去年4月15號，鄧紫棋完成了小說的寫作。

「那是我第一次用純文字作為表達，與世界分享我的腦海。萬事起頭難，在這條充滿未知的陌生路上，我體驗到很多新鮮的滿足感，但也碰壁不少。」鄧紫棋在社交媒體分享，作為一個成熟音樂人，對自己的音樂足夠自信；可作為新人作家，每一份評價都會影響信心與動力，她感受到一年過去，自己在心境和能力上都成長不少，希望以後在歌詞能體現出來，期待未來給大家帶來更多精采的、多維度的、有血有肉的作品。

「啟示路」是一部長篇科幻小說，跨越科學、哲學與神學，講述在虛擬世界「樂土」中尋找愛情、存在與真實的探索故事。書籍分為「平裝版」和「恒藏版」兩種，定價分別為89元人民幣和298元人民幣，預售啟動後，恒藏版銷量迅速突破20萬冊。

刀鋒圖書獎是由廣東「新周刊」評選的獎項，自2021年創設。

鄧紫棋本名鄧詩穎，1991年8月16日出生於上海市；2008年7月10日，以16歲之齡出道，取得香港三大樂壇頒獎禮新人金獎；2012年，發行專輯「Xposed」並奪得香港IFPI成為全年最高銷量香港女歌手；2014年，參加內地音樂節目「我是歌手第二季」並獲得總決賽亞軍；2015年，登上央視春晚，彈唱歌曲「多遠都要在一起」。

鄧紫棋寫了科幻小說《啟示路》。（取材自封面新聞）
鄧紫棋寫了科幻小說《啟示路》。（取材自封面新聞）

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