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天價維修涉賄 香港大埔公屋富善邨終止顧問合約

香港新聞組／香港19日電
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香港大埔租置公屋富善邨18日舉行業主大會，以逾14.5萬份業權份數、占有效票逾九成九，大比數通過終止「天嵐建築及測量顧問公司」合約。廉署與警方上月打擊黑社會滲透維修貪汙案，涉及富善邨，天價大維修工程涉款約1.6億元（港幣，下同，約2082.2萬美元）。業主大會有逾千名業主及獲授權代表出席，登記枱一度大排長龍，即使按所住樓宇分流，人龍仍未消散。

明報報導，新任法團代表會後表示，宏福苑大火令居民意識到大維修工程與屋苑安全聯繫，出席大會人數較過往多三分之一；又稱事件令居民對港府部門信心打折扣，強調未來揀選顧問和承建商時會嘗試深入調查其背景。

據報導，廉署早前公布，有工程顧問公司透過黑社會行賄受賄方式協助承建商獲取屋苑維修項目，據悉富善邨為涉案維修項目之一。該屋苑18日議決解除天嵐合約，並且同意按合約規定支付相關費用。不少業主提前一小時到場排隊，直至18日午2時半4358戶業主中已有848戶入場投票，其後不斷有業主排隊進場，坐滿社區會堂及旁邊羽毛球場，登記台雖以大廈為單位分流，仍然一度大排長龍，會議開始後仍未消散。

報導稱，談及宏福苑大火及聽證會對居民的影響，法團委員黃清瑤認為，富善邨大維修情況與宏福苑接近，連日聽證會令居民更關注屋苑安危；又說即使港府未來稱會提供加強版「招標妥」作為安全網，但大火後居民對港府部門信心打折扣，故會自行了解承建商過往項目表現，並評估工程質素、過往工程規模是否配合富善邨需要。

報導指，18日業主大會亦議決將使用「招標妥」重聘工程顧問。業主陳先生表示，宏福苑大維修工程也經該平台招標，聽證會顯示市建局沒能力篩選工程顧問公司，「這是最荒謬的地方」，冀加強版「招標妥」能幫業主審查顧問和承建商背景。

報導說，至於「招標妥」將引入第三方專業人士監察維修工程，陳先生稱只要第三方專業人士能有效協助小業主理解與監察工程，可接受收費一定程度上調，若能有效避免圍標、令工程報價更合理，節省金額將遠超額外收費。

報導稱，富善邨早前開會推動法團換屆，新一屆法團班子「富善後代」主張以高透明度確保大維修工程合法合規，陳先生亦稱讚新一屆法團較舊法團透明度更高，在大維修外的其他屋苑工作亦表現良好。

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