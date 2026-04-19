香港新盤續紅火 單日成交逾240宗 最大手買家購入4伙

樓市小陽春持續，18日兩個開賣的主要新盤銷情理想。新世界發展旗下大圍站上蓋柏傲莊Ⅲ，以價單形式重售88伙，即使個別單位加價達14%，仍無阻買家入市決定，88伙全日搶清，多組買家各斥近5000萬元（港幣，下同，約638.7萬美元）掃4伙。

大公報報導，另一邊廂，嘉華國際牽頭發展的啟德跑道區啟德海灣第2期，首輪以價單推售160伙，雖較第1期賣貴20%，仍有大批捧場客，全日沽出127伙，發展商即日加推118伙，折實平均呎價2萬1932元。在兩盤帶動下，18日一手共錄逾240宗成交，是上月14日錄逾360宗後一個月來最旺的周六。

柏傲莊Ⅲ18日進行現樓後首輪價單發售88伙，折實呎價由1萬9597至2萬5993元。發展商分4組揀樓，X組及S組同樣於早上9時率先報到，買家於售樓處樓下的電梯大堂排隊，現場氣氛熱鬧，X組時段為早前招標購入四房大宅買家可享「尊貴業主提名優惠」，沽出20伙。接著為S組大手時段，當中最大手買家斥資逾4600萬購入4伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得兩組大手買家分別斥4532萬及4478萬元，各自購入4個單位。

陳永傑表示，受惠美國宣布停戰消息，利好金市及股市之餘，樓市亦不例外，投資者入市信心明顯增強，購買意欲持續澎湃，本月房市一手成交暫錄約逾1300宗，預計全月一手成交量可達2500宗，與上月相若，延續首季旺勢，預料第二季旺市可望持續。

美聯物業高級董事布少明表示，該行錄得兩組「一客四食」成交，成交價分別約4620萬元及4629萬元，各自購入4伙。

至於全日重點的B組吸引逾200組買家報到，準買家人龍一度由室內排隊區延伸至大堂外，高峰時期排隊人龍長逾500米，最終預留的20伙亦迅速獲買家認購。柏傲莊Ⅲ88伙即日沽清，套現逾9.5億元。短短4個銷售日售出169伙，占可供發售伙數539伙的31%，套現近30億元。

另一邊廂，隨行政會議拍板通過啟德綠色運輸方案，加上樓市升勢強勁，啟德新盤銷情明顯轉活。18日開賣的啟德海灣第2期，即使加價仍具叫座力。該盤推出160伙，18日排隊人龍由室內排到室外。

嘉華公布，啟德海灣第2期由於市場反應理想，加推第2號價單共118伙。啟德海灣系列合共累售931伙，套現約76億元。