我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

劉德華藝訓班同學 63歲「新紮師兄」潘宏彬驚傳離世

香港新聞組／香港17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
潘宏彬曾前往台灣發展，飾演「射鵰英雄傳」中的楊康。(取材自微博)
潘宏彬曾前往台灣發展，飾演「射鵰英雄傳」中的楊康。(取材自微博)

曾於TVB經典劇集「新紮師兄」飾演陳厚德的潘宏彬，17日傳出離世的消息，享年63歲，第44屆香港電影金像獎紀念特刊中亦有記載。雖然潘宏彬曾年轉戰台灣影視圈，但最後他仍於1998年選擇淡出演藝圈，轉型從事房地產經紀相關工作。

香港01報導，劉德華因劇集與潘宏彬結緣，畢業後一起出演多部影視劇，更是昔日的好朋友，當年友好程度可以「一間屋兩個人住」，以至於引起「斷背」的傳聞，當時劉德華曾極力否認。直到1998年潘宏彬轉行於美聯物業做地產經紀，經常在跑馬地帶客看樓，二人才漸行漸遠。

潘宏彬是無線電視第十期藝員訓練班的學員，同屆同學包括劉德華、梁家輝、戴志偉及徐錦江等，是1980年代受矚目的小生。他於1984年憑藉與梁朝偉、劉青雲合作的TVB經典劇集「新紮師兄」備受矚目，後又參與拍攝了「獵鷹」、「鹿鼎記」等多部膾炙人口的作品。

潘宏彬於1988年轉戰台灣影視圈，出演過「射鵰英雄傳」和「情在天涯」等劇集，拓展了他的演藝事業。不僅限於電視範疇，他也曾參與電影創作，代表作包括「靚妹仔」和「彩雲曲」。不過，他於1998年選擇淡出演藝圈，並轉型從事房地產經紀相關工作。2014年他再次回歸影壇，在電影「微交少女」中重溫經典，飾演1980年代代表作「靚妹仔」中的角色。

梁朝偉 房地產 香港

上一則

上海小區安保、保潔全體離崗 大門隨便進、垃圾堆成山

下一則

吉林男投訴公交提前發車竟丟工作 原來背後有黑箱操作

延伸閱讀

跌倒腦出血 「古惑仔」港星李道瑜58歲離世

跌倒腦出血 「古惑仔」港星李道瑜58歲離世
「古惑仔」男星驚傳驟逝 「消失18年」醉酒跌倒腦出血 好友證死訊

「古惑仔」男星驚傳驟逝 「消失18年」醉酒跌倒腦出血 好友證死訊
出身演藝世家終身未婚 反派專業戶港星江圖89歲病逝

出身演藝世家終身未婚 反派專業戶港星江圖89歲病逝

「邵氏五虎將」再殞一人 鄭雷辭世享壽82歲「神鵰俠侶」裘千仞成絕響

「邵氏五虎將」再殞一人 鄭雷辭世享壽82歲「神鵰俠侶」裘千仞成絕響

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
「獨竹漂」表演吸引遊客駐足觀看。（取材自極目新聞）

一葦渡江…苦練15年 貴州00後女展現「獨竹漂」絕技

2026-04-09 02:20
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

2026-04-15 21:31

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕