劉德華藝訓班同學 63歲「新紮師兄」潘宏彬驚傳離世

潘宏彬曾前往台灣發展，飾演「射鵰英雄傳」中的楊康。(取材自微博)

曾於TVB經典劇集「新紮師兄」飾演陳厚德的潘宏彬，17日傳出離世的消息，享年63歲，第44屆香港 電影金像獎紀念特刊中亦有記載。雖然潘宏彬曾年轉戰台灣影視圈，但最後他仍於1998年選擇淡出演藝圈，轉型從事房地產 經紀相關工作。

香港01報導，劉德華因劇集與潘宏彬結緣，畢業後一起出演多部影視劇，更是昔日的好朋友，當年友好程度可以「一間屋兩個人住」，以至於引起「斷背」的傳聞，當時劉德華曾極力否認。直到1998年潘宏彬轉行於美聯物業做地產經紀，經常在跑馬地帶客看樓，二人才漸行漸遠。

潘宏彬是無線電視第十期藝員訓練班的學員，同屆同學包括劉德華、梁家輝、戴志偉及徐錦江等，是1980年代受矚目的小生。他於1984年憑藉與梁朝偉 、劉青雲合作的TVB經典劇集「新紮師兄」備受矚目，後又參與拍攝了「獵鷹」、「鹿鼎記」等多部膾炙人口的作品。

潘宏彬於1988年轉戰台灣影視圈，出演過「射鵰英雄傳」和「情在天涯」等劇集，拓展了他的演藝事業。不僅限於電視範疇，他也曾參與電影創作，代表作包括「靚妹仔」和「彩雲曲」。不過，他於1998年選擇淡出演藝圈，並轉型從事房地產經紀相關工作。2014年他再次回歸影壇，在電影「微交少女」中重溫經典，飾演1980年代代表作「靚妹仔」中的角色。