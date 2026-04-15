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內地客大手筆掃港樓 首季54億美元增92% 件數、金額雙創高

香港新聞組／香港15日電
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今年首季內地買家涉及金額最多的十個新盤中，啟德區占四個，涉及近30億港元。（中通...
今年首季內地買家涉及金額最多的十個新盤中，啟德區占四個，涉及近30億港元。（中通社）

近期人民幣走強加上香港樓市回升，今年首季內地買家積極投入香港樓市，「量額」按年顯著攀升。根據美聯物業研究中心分析，內地買家今年首季於香港一二手住宅市場的註冊量共錄3882宗，金額約426.9億元（港元，下同，約54.5億美元），較去年同期分別上升52.5%及92.8%，無論成交宗數抑或涉資規模均齊創有紀錄以來的同期新高。

文匯報報導，香港目前對樓市交易並無做「內地買家」之統計，本地約定俗成的「內地買家」定義為以買家姓名的英文拼音鑑別是否內地買家。而內地居民多用普通話拼音，本地人一般是用粵語拼音，相關統計雖不準確，但從中可窺見發展趨勢。整體上，內地買家自2017年第一季起，於香港一二手樓市的入市情況就反覆上升，由當時註冊量1000多宗、總金額約140億元，升至今年首季的3882宗、金額約426.9億元。

據報導，美聯物業分析師岑頌謙指出，近期內地買家持續積極入市，若以單月計算，涉及內地買家的住宅註冊量已連續13個月超越千宗水平，金額亦連續10個月突破百億元，同創自2010年有紀錄以來最長。隨著人民幣繼續走強，加上香港樓價穩步回升，住宅物業租金回報率高企，增加香港物業資產的吸引力，預計內地買家積極入市港樓的情況將會延續。

今年首季內地買家涉資共約426.9億元，其中一手物業金額高達約246.6億元，比起同期約180.4億元的二手住宅金額大幅高出約36.7%，可見內地買家購買力明顯傾向一手物業。

一手方面，岑頌謙稱，今年首季內地買家涉及金額最多的新盤項目為西沙「SIERRA SEA」（約13.53億元）；其次為中環「雅盈峰」（約10.15億元）；排名第三的是西半山「天御」（約10.06億元）。今年首季內地買家一手涉資金額最高的十大新盤中，啟德區占4個，包括「維港·灣畔」、「天璽·天」、「天瀧」、「天璽·海」，印證啟德新盤深受內地資金追捧。

二手方面，今年首季內地買家涉及二手金額較多的10個屋苑中，南昌「匯璽」（約5.1億元）；大嶼山「愉景灣」（約2.8億元）、堅尼地城「寶翠園」（約2.61億元）、大圍「名城」（約2.4億元）、鰂魚涌「太古城」（約2.11億元）、薄扶林「貝沙灣」（約2.02億元）均涉及逾2億元。不難發現，涉資二手市場較多的物業不乏樓齡相對較新的屋苑，而傳統屋苑則相對較少。

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