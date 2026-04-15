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香港電車App可查班次、聽語音導賞 還將推觀光美食遊

香港新聞組／香港15日電
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香港電車董事總經理戴弘博表示，推出官方應用程式是香港電車邁向電子化的重要一步，冀...
香港電車董事總經理戴弘博表示，推出官方應用程式是香港電車邁向電子化的重要一步，冀吸引更多市民及旅客選擇乘搭電車。（香港電車提供）

五一黃金周將至，長期受旅客追捧的香港電車，加強推廣旅遊產品，14日推出「香港電車」官方應用程式（App），可使用「電車全景遊」功能收聽語音導賞，也可即時查看未來三班車到站資訊及突發車務資訊。香港電車將在今年上半年內推出電車美食遊，包括地道美食及特色雞尾酒主題，並計畫開發微信小程序，便利內地遊客預訂電車旅遊產品。

大公報報導，有旅客表示，期待在電車上品嘗具有港味的特色點心，並希望推出更多融合港風主題電車遊。餐飲業表示，電車公司若與餐飲業界合作，可令雙方共贏。有旅遊學者認為，電車美食遊等跨界聯乘活動，可為旅客提供新鮮感。

據報導，「香港電車」官方應用程式14日推出，透過400個安裝於電車沿線的無線射頻識別（RFID）標籤，掌握電車實時位置，乘客可查詢所選電車站未來三班電車實時到站預報。應用程式亦可向乘客發布突發車務通知，例如因路面交通情況影響電車行駛等。

報導稱，乘客亦可透過應用程式使用「電車全景遊」功能，乘客可連接電車上的無線網絡後，利用程式收聽16種不同語言、按電車實時位置播放的語音導賞，應用程式的地圖界面亦會顯示沿途景點介紹。

報導說，香港電車公司數據顯示，現有乘客群中，15%為遊客。香港電車董事總經理戴弘博表示，香港電車不但是公共交通工具，更是深受歡迎的旅遊體驗，今年上半年推出地道美食及特色雞尾酒主題的「電車全景遊」，結合本地交通文化及美食文化，為遊客帶來全新旅遊體驗；同時開發微信小程序，便利內地遊客預訂電車旅遊產品，進一步開拓內地市場潛力。

報導指出，廣東遊客李小姐說，13日晚乘搭「電車全景遊」，登車時才發現有「電車+旗袍」套票，覺得極具「港風」特色，盼望會有更多港風主題電車遊產品，若電車推出美食遊，她有興趣來港體驗。

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