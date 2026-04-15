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香港「部門首長責任制」拚10月落實 規例對象不含警務處

香港新聞組／香港15日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

特區行政長官李家超於去年施政報告提出建立清晰的「部門首長責任制」，公務員事務局14日向立法會提交落實建立責任制的「公務員敘用委員會（調查）規例」（下稱「調查規例」）立法建議討論文件，將分兩級常設調查機制，立法擴大「公務員敘用委員會」職能，賦權委員會在特首或司局長要求下成立調查小組，調查小組由敘用委員會主席及至少一名委員組成。局方發言人稱，大部分常任秘書長及警隊不在規例對象之列，預計新規例最遲於今年10月中旬或之前生效。

文匯報報導，公務員事務局發言人表示，「調查規例」透過明確和制度化部門首長在積極領導、持續提升部門績效方面的角色和責任，將讓部門首長更主動建立有效管理團隊與行政運作系統，及早發現和糾正問題，預防嚴重事故發生，提升整體管治能力，惠及市民。委員會成員來自熟悉政府運作的社會各界人士，但多數無公務員背景，以避免「公務員查公務員」的觀感，以提升調查程序和結果的公信力。

據報導，根據立法建議，「部門首長責任制」將按部門問題的嚴重性訂立兩級常設調查機制：第一級調查適用於問題性質較為不嚴重、屬單一事件，以及牽涉負責具體操作的執行人員，將由部門首長負責進行調查；第二級調查適用於部門出現嚴重問題，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色時，可由行政長官、司長或局長啟動機制，由敘用委員會領導的調查小組展開調查。

報導說，發言人指，部門首長責任制的第二級調查針對部門運作的行政責任，不涵蓋純政策局制定政策的政治責任，故適用於約60個特區政府部門首長，包括除警務處以外的紀律部隊處長，以及教育局及房屋局的常任秘書長，但不包括其他政策局的常任秘書長。發言人解釋，這是因為教育局及房屋局的常秘分別有「教育署」、房屋署的部門首長角色，有行政管理職責，而警務處人員的調查有獨立監察警方處理投訴委員會負責等。

發言人強調，即使責任制不適用於一般政策局的常秘，整個公務員體系仍有表現評核、紀律等行之有效機制，而所有政府已發現的問題經已有現行的問責機制處理，不會留待立法後才跟進，故問責制不設追溯力。

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