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調查：房屋短缺、經濟壓力大 僅23%香港人願生育

香港新聞組／香港15日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

一項調查顯示，香港當前只有23%市民有生育意願，其餘77%沒有生育意願，港人不想生育的三大原因包括經濟壓力、房屋短缺和工作繁忙。

香港婦聯於1月及2月間進行了「港人生育意願問卷調查」，訪問了1251名50歲以下的香港居民和1062名50歲以上的香港居民。

調查顯示，在50歲以下受訪者中，只有23%表示願意生育，較去年的同類調查下降了5.1個百分點；77%受訪者明確表示不願生育。

根據調查，造成港人生育意願低落的原因有經濟壓力、住房問題和工作繁忙；98.7%受訪者視育兒成本為首要阻力，92.70%受訪者將房屋短缺視為制約生育意願的因素；80.60%受訪者認為工作繁忙影響生育決定。

婦聯副秘書長、社會政策研究委員會委員林慧明說，從這次調查可以看到，雖然政府近年推出多項鼓勵生育的政策，市民對政策的認知度與評分也有所上升，但生育意願卻不升反跌，「我們必須正視一個核心問題：政策是否真正對應到市民的生活現實？」

婦聯自2014年起每年都進行同類調查，比較近10年的數據，2016年表示願意生育的比率為68%，翌年上升至73%，之後卻逐年下跌；2016年表示不願意生育的比率只有32%，翌年更下跌至27%，但其後不斷攀升。

香港

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