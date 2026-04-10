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油價飆 港府補貼商用車船柴油…2個月砸2.3億美元

香港新聞組／香港10日電
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中東局勢持續緊張導致全球油價急升，港府宣布推出四項短期措施，以確保能源供應穩定；...
中東局勢持續緊張導致全球油價急升，港府宣布推出四項短期措施，以確保能源供應穩定；圖為車主日前在灣仔一家加油站加油。(中新社)

中東局勢持續緊張，油價急升影響各行各業，港府宣布推出四項短期針對性措施，包括為商用車船提供每公升柴油3（港元，下同，約0.38美元）補貼及隧道費減半，為期兩個月，預計相關補貼措施約18億元（約2.3億美元）。行政長官李家超9日主持特別會議，指示盡快落實相關措施。立法會財務委員會10日下午開會，審議緊急撥款建議。

大公報報導，營運屯門往返市區的邨巴公司ABC巴士，早前因燃油成本上升而向運輸署申請縮減班次。公司9日晚在社交平台宣布，因應政府提出補貼商用車，撤回加價或燃油附加費申請，並維持正常班次。

多名立法會議員及學者表示，四項臨時措施「急民所急」，有助紓緩物流運輸業、漁業等成本壓力。有巴士公司指相關措施對減輕營運成本帶來即時幫助，有邨巴即時宣布撤回加價或燃油附加費申請，10日早班次正常運行。

鑒於中東地區戰事發生，行政長官早前指示成立「跨部門監察燃油供應專責組」，對地緣政治變化、燃料供應及價格作監察及評估，確保香港能源供應穩定，並審視油價波動對不同行業帶來的影響。署理財政司司長黃偉綸9日在向行政長官匯報指出，現時香港石油產品約八成來自內地。

專責組提議，政府在考慮支援措施時，應先針對受影響最嚴重並涉及公共服務的營運行業，包括專營和非專營巴士、小巴和渡輪在內的公共交通服務，以至校巴和邨巴等，應視為首要考慮支援行業。而對私人自用車輛的使用不列為首要考慮。

專責組建議四項具針對性的臨時措施，包括為每公升柴油提供3元補貼，為期兩個月，相關補貼措施預計需約18億元。同時，環境及生態局會聯同競爭事務委員會監察各燃油公司的定價，以確保燃油公司不會藉機牟利。

臨時措施還包括，在所有政府收費隧道減免除私家車和電單車外所有商用車輛（即包括貨車、巴士、小巴和的士）隧道費50%，為期兩個月，涉及少收約1.6億元費用。

此外，專責組建議在其轄下設立「公共交通服務特別申請工作組」，提速協助審批公共交通營辦商靈活應對燃油成本上升的申請，包括考慮透過整合服務提升整體營運效率，引入節能措施及其他申請等；並繼續動態監察局勢和油價變化，統籌政策局和部門，做好應對預案，並作前瞻性部署，亦會研究不同的紓緩油價上升舉措。

行政長官接納專責組的四項建議，指示盡快落實措施，同時繼續監察事態變化和最新情況。相關補貼措施須經立法會財務委員會批准撥款。政府會聯絡立法會，以期財務委員會能盡早安排會議，讓措施盡早落實。

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