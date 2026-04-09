新股延續暢旺…港IPO今年料383億美元 穩守全球前三

2026年第一季度共有40支新股於香港聯交所上市，總集資額達1099億港元，同比上升504%，全球排名第一位；圖為香港交易所。(中新社)

香港 新股市場延續暢旺氣氛。會計師行德勤預測，今年市場將有約160支新股上市，大部分上市申請人為內地龍頭企業、現有A股發行人以及尋求出海發展的公司，集資規模有望超過3000億元（港元，下同，383億美元），可穩守全球三甲(前三名)之列。

綜合大公、文匯報報導，今年首季香港新股市場表現火熱。據德勤統計，期內香港錄得40支新股上市，按年激增167%，近九成為H股，融資額達1099億元，按年大漲504%，以融資規模計位列全球第一。

「A+H」上市繼續成為市場核心動力。期內前五大新股共集資433億元，貢獻近四成融資，其中牧原股份、東鵬飲料和瀾起科技躋身全球五大新股行列，全部15支「A+H」新股則合計貢獻逾六成集資額。

德勤看好香港IPO市場前景。德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為，大批具備強烈融資需求及「出海」擴張意願的中國企業，正為2026年香港IPO市場築起堅實後盾，同時各項關鍵改革正大幅提升市場的流動性與深度，包括將房地產投資信託基金（REITs）及雙櫃台證券納入「互聯互通」，以及優化「同股不同權」（WVR）與保密提交上市申請安排等框架。

談及有關內地收緊紅籌赴港上市的傳聞，歐振興指出，目前尚未有明文限制，且上市申請僅兩成為紅籌架構，料影響有限。

至於證監會傳收緊保薦人承接新股項目的數量限制。德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人呂志宏認為，最終能上市的企業已通過審批，惟尚在遞表，但未通過審批流程的公司會受到影響。他相信，儘管上市節奏可能受到一定影響，但不會削減最終上市數目。

另外，由於中東局勢有望緩和，因此亞太區內多個股市8日表現良好，其中港股於復活節長假後復市反彈逾3%。

展望後市，耀才分析團隊8日表示，隨著美國與伊朗宣布停戰兩周，8日亞太區市場均顯著反彈，港股亦有望受惠。該行續指，從技術走勢分析來看，恒指只要能企穩250天線（2萬5141點），則後市整體走勢仍然樂觀，有望重上2萬6000點水平。