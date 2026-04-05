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香港課後託管撤限額 逾200小學提供上萬名額 勞工界倡加時

香港新聞組／香港5日電
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香港特首李家超日前到訪一所小學，與學生一同製作復活蛋，並視察「在校課後託管服務計...
香港特首李家超日前到訪一所小學，與學生一同製作復活蛋，並視察「在校課後託管服務計畫」運作情況。（取材自李家超臉書）

香港特首李家超去年在施政報告中提出進一步優化在校課後託管服務計畫，取消名額上限。他4日在社交媒體發文指出，截至上月已有逾200間小學參加，提供超過1萬500個名額。該計畫旨在讓有需要的小學生在課後留校接受託管及學習支援，方便家長外出工作，紓緩經濟壓力；計畫已達關鍵績效指標（KPI），將與團隊研究進一步擴展。

綜合大公報、明報報導，有勞工界認同計畫具成效，建議服務結束時間由晚上6時延至8時，並訂立擴展服務目標，例如一年後涵蓋250間小學，甚至擴至幼稚園。

李家超日前與教育局局長蔡若蓮及勞工及福利局局長孫玉菡到訪九龍城區一間小學，與同學們一起迎接復活節假期來臨。他到訪的學校夥拍非港府機構推行在校課後託管服務計畫。「計畫好幫到手」，有參與計畫的家長表示，自己由兼職工作轉為全職，能幫補到家計；有學生說，留校時有不懂的功課可以問老師，還可玩遊戲，感覺開心。

李家超表示，港府在2023至2024學年起推行計畫，由學校提供場地、關愛基金提供資金，委聘非港府機構負責營辦，讓有需要的小學生在課後留校接受託管及學習支援，方便家長外出工作。他說，計畫首年招募了7個地區共59間小學參與；到2024至2025學年，計畫擴展至全港，共126間學校參與，服務名額倍增至近6000個。他在去年施政報告提出進一步優化計畫，取消名額上限。截至上月，已有逾200間小學參加，提供超過1萬500個名額。

「我本來是做兼職的，參加了這個計畫之後，有更多的時間，現在已經轉為全職工作」。「孩子參加了這個課堂，額外學到舞蹈，看到在舞台上閃閃發光的孩子很感動，很感恩！」有家長對李家超表示，本因需照顧孩子只能從事兼職，子女參與計畫後，他們終可放心外出進行全職工作，既紓緩經濟壓力，亦減輕管教困難。學生們亦異口同聲說參加計畫後令他們認識了許多新朋友，在學業及社交層面均有正面發展，計畫提供的多元化活動也使他們眼界擴闊不少。

港府委託的大學研究團隊所進行的評估結果反映計畫已達到其關鍵績效指標，個別指標更超預期。他會與團隊研究將計畫進一步擴展，以期充分利用資源，讓更多家庭受惠。

香港 教育局 港府

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