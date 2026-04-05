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香港汽車文化節 5傳奇車款吸睛 車迷「夢想成真」

香港新聞組／香港5日電
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香港汽車文化節4日在亞洲國際博覽館開幕，逾70輛日系經典改裝車同場亮相，並同步舉...
香港汽車文化節4日在亞洲國際博覽館開幕，逾70輛日系經典改裝車同場亮相，並同步舉辦汽車改裝藝術交流、巴士模型組裝等活動，吸引車迷入場參觀。（中新社）

香港汽車文化節2026」4日假亞洲國際博覽館1號展館開鑼，一連兩天以創新「車展×車聚」模式呈現，匯聚經典日系改裝車展覽、車壇重量級人物分享、專業賽車電競體驗、親子互動工作坊以及車尾箱市集等多元元素，打造全港最大型室內汽車文化嘉年華。

文匯報報導，活動首日吸引大批車迷及家庭觀眾入場，現場氣氛熱鬧，為復活節假期注入澎湃動力，掀起全城汽車文化熱潮。

今屆文化節突破傳統車展框架，首創「車展×車聚」全新模式。4日大批車迷到場觀展，展覽核心活動「JDM天王車聚」震撼登場，雲集五大傳奇車款，包括被譽為「東瀛戰神」的日產Skyline GT-R、「東瀛法拉利」的本田NSX、締造改裝神話的豐田Supra、轉子引擎（Rotary Engine）代表的馬自達RX-7，以及三菱Lancer Evolution。展區以精緻布景呈現每款車的經典姿態，讓車迷恍如置身日本車壇的黃金時代。

作為今屆最受矚目的焦點，被譽為「現代GT-R之父」的日本傳奇汽車工程師田村宏志（Hiroshi Tamura）首次來港與車迷見面。田村自投身日產汽車開始，便參與多款高性能車型的研發，當中尤以旗艦跑車GT-R R35的設計最為人津津樂道，其技術革新與工程思維，對現代跑車文化產生深遠影響。

國際車展（香港）管理有限公司聯合創始人歐陽嘉敏表示，今次活動成功吸引不同年齡層人士參與，無論是資深車迷，還是初次接觸汽車文化的小朋友，均能從展會中找到樂趣，期望透過多元互動體驗，讓汽車文化走入大眾生活，並從小培養新一代對汽車的興趣。

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