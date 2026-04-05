CON-CON HONG KONG亮相亞博館 動漫迷蜂擁打卡

亞洲跨界IP潮流文化展會「CON-CON HONG KONG 2026」4日在香港亞博館開幕。該展會致力於推動知名品牌IP、流行文化、動漫文化等跨界合作，為香港IP產業發展創造機遇。圖為觀眾與人偶互動。（中新社）

香港 盛事活動接二連三，首個香港本地策畫、源於香港文化DNA的亞洲跨界IP潮流文化盛事CON-CON HONG KONG 2026，4日起一連兩天在亞博館舉行，現場透過多種形式，包括運動、動漫潮玩、音樂節及黑盒劇場等，讓入場人士體驗亞洲的流行文化。場內其中一個焦點是有「頭文字D」主角藤原拓海駕駛的AE86亮相，吸引不少入場人士圍觀拍照。

文匯報報導，「CON-CON」意為「Convention for Connection」，首站由香港出發，彰顯香港是亞洲跨界IP潮流文化的策源地、創造者及文化定義者。超過80個重量級品牌市集、飲食等，整合成一個全新的「盛事IP」。

場內有各地參展商展示多個重量級IP，並結合沉浸式體驗、音樂會等，吸引來自世界各地的潮流文化愛好者與創作者齊聚一堂。有內地旅客趁清明節假期特意赴港朝聖，有內地旅客則認為香港潮流展會具國際視野，期望香港未來舉辦更多同類型的展覽。

開幕首日展館已聚集大量動漫、潮玩愛好者，主舞台及各IP檔位均有多人圍觀打卡，入場觀眾除本地潮人外，還包括來自不同地區的旅客。其中展場一角，身穿精緻手工鎧甲、頭戴銀白假髮的「酸奶貓」成為全場焦點之一，這位來自廣州的年輕女孩特意赴港觀展。

對比廣州與香港的動漫文化，「酸奶貓」坦言：「廣州的大型動漫展更多，同好聚集的氣氛很濃烈，大家像去派對一樣熱鬧。香港的展會規模相對小一點，氛圍也略遜一籌，但勝在非常國際化。」她舉例說，在是次潮流展上，她遇到來自日本、南韓、泰國甚至歐洲的Coser和攝影師，彼此雖然語言不通，卻能透過角色和動作交流技巧與心得，「這種跨文化的碰撞，在內地展會比較少見。」

來自深圳的旅客Lili亦特意為展會赴港，目標是與心愛的動漫角色「集郵」合照。Lili大讚亞博館方便快捷，「從深圳坐高鐵到西九龍，再轉機場快線，全程不用一個小時，指示也很清晰。」她又期望下次可以在啟德體育園舉辦展覽，「那裡靠近觀塘、九龍城，看完展就能直接去周邊逛街吃東西，不用再折返回市區，更方便旅客消費。」