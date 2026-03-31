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港基礎建設全球第7 藝人宣萱領遊揭創舉 輕鬆趣味接地氣

香港新聞組／香港31日電
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香港基建實力近年屢獲國際肯定，在國際管理發展學院《2025年世界競爭力年報》中，「基礎建設」排名升至全球第七。發展局與建造業議會正式推出《基建世一》宣傳企畫，透過多元活動帶領公眾探索讓大家深感自豪的香港「世一」基建創舉，其中率先由宣萱透過《基建遊一萱》短片系列，以輕鬆貼地及富趣味性的方式，發掘與生活息息相關的香港大型工程。

香港01報導，香港的基建，不只是工程，更是深度改變城市面貌的關鍵。多年來，香港在有限的條件下完成多項世界級大型基建，塑造出今天熟悉而引以為傲的城市面貌。「基建世一」大型宣傳企畫，聚焦介紹與日常生活息息相關的重要項目，深入展示當中的創新技術、工程規模與高效運作。

《基建世一》邀請修讀材料科學與工程學的藝人宣萱主持一連六集的《基建遊一萱》系列短片，以輕鬆有趣的方式走訪多個香港大型基建項目。首集宣萱邀得「金童」張繼聰率先試行當時尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），全長4.7公里，連接油麻地與啟德及九龍灣一帶，為九龍中部重要幹道，繁忙時間可將車程由約30分鐘縮短至約5分鐘。

第二集宣萱再次與張繼聰「飛一萱」，以航拍機鳥瞰香港世一「三橋」--青馬大橋、港珠澳大橋及將軍澳跨灣大橋，讓觀眾近距離感受大橋的宏偉。片段中更罕有地飛越超過200米高，比滙豐總行大廈還高的青馬大橋H形橋塔，以及從高空欣賞到融入「中國結」設計的全球最長橋隧組合跨海通道的港珠澳大橋。

短片亦展示了將軍澳跨灣大橋的工程創舉，該橋是香港首條採用「浮托法」建造的橋梁，配合潮汐漲退，在五小時內完成過萬公噸組件的精準定位。此外，大橋亦是香港首個採用S690高強鋼的基建項目，其強度是坊間常用的S355鋼近兩倍，不但減低用鋼量及優化焊接處理，令橋身外型更輕巧，還有助提升施工效率與安全性。

香港基建屢創世界之最，包括全球首條採用「全跨度橋梁吊裝方法」的架空橋梁，於2025年落成連接落馬洲路與粉嶺公路/新田公路，同年香港公共交通系統亦被英國《Time Out》評為全球第一，而香港國際機場更連續十年榮獲「亞洲貨運、物流及供應鏈獎」的「最佳全球機場」殊榮。發展局及建造業議會指出，透過「基建世一」宣傳企畫，期望帶領市民重溫基建發展歷程，了解當中的創新技術與專業精神，並展望未來項目進一步提升城市效率與生活質素，展現建造業推動城市發展的角色與潛力。

除了《基建遊一萱》外，企畫亦將推出另一焦點項目--「基建 x 教育」巡迴展覽，首站預計將於今年4月7日於銅鑼灣時代廣場登場，屆時將展出全港首個融入STEAM教育概念的基建互動地圖，以創新形式呈現基建與科技、工程、藝術等領域的結合，加深公眾對香港世一基建的認識。

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