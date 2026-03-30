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盛事連場 財爺：Q1逾1370萬旅客訪港 按年升17%

香港新聞組／香港30日電
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截至3月27日，今年訪港旅客超過1370萬人次。圖為尖沙咀東部海濱人潮。（中通社...
截至3月27日，今年訪港旅客超過1370萬人次。圖為尖沙咀東部海濱人潮。（中通社）

連串大型盛事近期在香港舉行，包括過去幾天的巴塞爾藝術展香港展會，帶來世界各地的旅客。財政司長陳茂波29日發表網誌表示，盛事活動與體育比賽為旅遊業增添更大的活力和動力，今年截至27日，已有逾1370萬訪港旅客人次，按年上升約17%。

綜合明報、文匯報報導，隨著旅遊業恢復勢頭良好，加上股市和住宅樓市持續向好，帶動餐飲、零售等行業持續增長，進一步鞏固市面信心。他預期，本周公布的2月零售銷貨總值，有望連續第10個月錄得按年增長，且升幅不俗，反映本地消費動力持續增強。香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色、優勢將日益提升。 

陳茂波認為，香港整體經濟持續向好，今年首兩個月香港商品出口貨值按年增長接近30%，連升24個月，超出市場預期，主要受惠於向內地和東盟電子產品的出口上升，反映外圍需求正在穩步回暖，以及香港在區域產供鏈重塑中正發揮關鍵的「超級聯繫人」角色。

投資方面亦保持增速，2月採購經理指數（PMI）升至近3年高位，並連續第七個月維持在擴張區間，顯示企業對經營環境及業務前景信心持續增強。在住宅物業市場方面，今年首兩個月樓價指數累計上升約2.6%，連升9個月；每月平均逾6100宗成交亦較去年全年平均上升18%，市場氣氛積極正面。

提到中東地區衝突持續、國際地緣政局不穩，他表示，當局密切關注中東局勢及油價上升可能帶來的影響，他認為，短期而言，由於香港經濟以服務業為主，貨物出口中東比例較低，暫時直接影響有限；即使國際投資情緒受困，但香港金融市場運作順暢有序，資金流保持穩定充裕。

中期而言，陳茂波認為衝突持續，難免影響全球宏觀經濟、利息走勢以至資金流向，但香港能源供應因有國家後盾而相對穩定。不過，他亦指一旦燃料和能源費用上升，對航運、物流及其他經濟環節均可能造成額外負擔，政府正密切監察和評估市場運行狀況。

陳茂波分享日前到訪Art Basel時，多名參展的藝術家和藝廊負責人均指今年展會人流增加，藝術品銷情更為理想。

他又透露，上周初出席「裕澤香江」高峰論壇時，已有不少家族辦公室的代表指會在港逗留較長時間，順道參觀緊接舉行的藝術展，以更深入了解香港這個國際金融中心背後的豐富文化底蘊。

「2026年巴塞爾藝術展香港展會」匯聚來自41個國家及地區的240間頂級藝廊，5...
「2026年巴塞爾藝術展香港展會」匯聚來自41個國家及地區的240間頂級藝廊，5天共計吸引9萬多人參觀。（中通社）

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