港鐵新信號系統列車Q-train首航 鐵路迷歡呼

上百鐵路迷聚集在港鐵荃灣線荃灣站，見證首列使用新信號系統的市區線新列車Q-train投入服務。(取材自港鐵官網)

港鐵首列配備新信號系統的市區線新列車Q-train，29日早上10時57分由荃灣站開往中環，正式於荃灣線投入服務。逾百名鐵路迷到場見證新列車在荃灣線首航。有廣州鐵路迷特地赴港體驗新列車，另有乘客開心表示「終於等到新車」，現場氣氛高漲。港鐵表示，新列車運作大致暢順。

綜合香港01、大公報報導，港鐵表示，該列新列車Q-train於早上10時57分由荃灣站開出，前往中環站方向。荃灣站有百多位鐵路迷在場等候，見證新列車在荃灣線首航。 新列車配備「列車性能和健康監測系統」，結合新信號系統，讓港鐵可實時採集智能數據，以監察列車及信號系統的運作情況，長遠有助提升營運及維修管理效率。

荃灣線的新信號系統在本月中投入服務，港鐵表示，運作大致暢順。港鐵表示，市區線列車更換工程，是歷來在列車方面最大的投資。新列車於過去數年陸續在觀塘線及港島線投入服務，公司會循序漸進，逐步更換在市區線行駛的第一代列車。

29日一早，港鐵荃灣站月台擠滿等候的鐵路迷，現場氣氛高漲。當列車駛入月台時，在場鐵路迷紛紛舉起手機相機拍攝，並報以歡呼及掌聲。有鐵路迷更特意攜帶Q-train模型、手繪畫作到場，表現興奮，在列車上亦頻頻舉機，拍照留念。

媒體記者亦試乘新列車，實地所見，車廂照明採用LED燈，較舊款列車更為明亮；座位布置亦有改動，整體空間更為闊落。荃灣站至美孚站之間的露天路段，舊款列車行走時被乘客詬病噪音刺耳，新列車有明顯改善；車廂間連接處的漏風問題也好轉許多；經過彎道和上下坡時，新列車也更為平穩，左右搖擺的情況明顯減輕。

鐵路迷李先生表示，趁周末專程由廣州赴港試乘新車行走荃灣線，認為「表現好好多」。他說，自己小時隨父母來港旅遊，記憶最深刻就是在太子站登上舊款列車後，在車廂連接處感受漏入車廂內的風，笑稱這種感覺「就快不再有」。新列車和信號系統可以提供更頻密的班次，他相信可為遊客和市民都能帶來更好的乘車體驗。