港鐵未達加價門檻連2年凍漲 2.85%未實施加幅延後處理

港府27日宣布港鐵票價未達1.5%加價門檻，按機制需要凍結票價，這是連續第二年凍結。(中通社)

港鐵完成票價調整年度檢討，根據機制計算，今年票價調整幅度為1.4%，未觸及1.5%的加價門檻，最終決定連續第二年凍結票價，未實施的加幅將延至未來兩年處理。

文匯報報導，根據港府統計處公布的數據，去年第四季運輸業名義工資按年上升3%，加上1.4%的消費物價指數變動，再扣除0.8%的生產力因素後，計算出今年票價調整幅度為1.4%。按機制規定，若調整幅度在正負1.5%之內，票價維持不變，因此未達加價門檻。不過，上年度未實施的1.45%加幅需滾存計算，使今年方程式結果升至2.85%。

然而，由於去年第四季家庭住戶每月入息中位數按年變動為零，票價調整幅度不得高於收入變動的規定被啟動，港鐵今年需凍結票價，成為過去十年內第六次凍價或減價。未實施的2.85%加幅將延至2027/28及2028/29年度，分別約1.43%及1.42%實施。

港鐵表示，票價調整機制以客觀方程式運作，並充分考慮社會經濟狀況及市民負擔能力，未來仍會維持票價競爭力，同時提供多項優惠，包括長者、小童、學生及殘疾人士優惠，以及都會票、全月通及早晨折扣等計畫。

公司指出，去年恆常票價優惠惠及逾6億人次，總值超過32億港元，未來將繼續透過票價優惠及轉乘計畫減輕市民交通開支壓力。