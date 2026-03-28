英國發「香港半年報告」促釋放黎智英 港府斥干預內政

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

英國政府近日公布新一份《香港 半年報告》，再次引發中英之間就香港事務的爭議。英國外相古柏（Yvette Cooper）表示，英方在保障國家安全的前提下，將加強與香港政府合作打擊嚴重有組織罪行，並會在各個場合爭取北京釋放英國公民、壹傳媒創辦人黎智英 。港府及外交部駐港公署則強烈譴責報告內容失實，批英抹黑香港、干預內政。

綜合明報、大公報報導，報告涵蓋去年下半年香港情況，指出英國將持續把香港視為對華策略核心之一，並支持在港英資企業發展。英方強調，將在維護英國安全的前提下與香港保持務實合作，包括執法層面的打擊跨境犯罪。報告同時提到，《中英聯合聲明》下對香港權利與自由的承諾仍然重要，並關注香港國安法實施後的政治與司法環境。

報告亦披露，英國與香港保持一定官方與商務接觸，包括倫敦金融城市長Susan Langley近期訪港並與許正宇會面；英國外交及聯邦事務部常任秘書長Olly Robbins及投資事務部長Jason Stockwood去年亦曾訪港，顯示雙方在經貿及金融領域仍維持交流。

報告又形容，香港的政治自主及多元繼續受損，去年當局有69次國安法律相關的拘捕行動。報告在司法制度篇章提及，香港在無關國安的民商事及刑事案，繼續按普通法及國際標準運作，而在國安案件特首權威高於法庭，增加法庭的政治壓力；除了黎智英被定罪及初選案被告陸續刑滿出獄，報告也提及去年有兩宗國安案件的被告獲判無罪。

對於報告內容，港府27日發表聲明強烈譴責，指英方歪曲事實、顛倒是非，發言人強調，香港市民的權利與自由依法受到保障，新聞與言論自由亦須在法律框架內行使。

外交部駐港公署亦發聲明表示強烈不滿，強調《中英聯合聲明》的核心是中國恢復對香港行使主權，未賦予英方干預回歸後香港事務的權利，敦促英方停止借報告對香港指手畫腳，尊重中國主權與香港特區施政。