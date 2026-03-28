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拓港星合作 新加坡總理黃循財訪北都 特首李家超歡迎

香港新聞組╱香港28日電
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香港特首李家超(左)27日在禮賓府與新加坡總理黃循財會面；圖為黃循財(右)在禮賓府的貴賓册上簽名留念。(中新社)
香港特首李家超(左)27日在禮賓府與新加坡總理黃循財會面；圖為黃循財(右)在禮賓府的貴賓册上簽名留念。(中新社)

香港積極深化區域合作布局，在政商兩方面同步推進。新加坡總理兼財政部長黃循財訪港期間，與香港特首李家超就北部都會區與創新科技發展深入交流。此外，香港交易所宣布與馬來西亞交易所簽署合作備忘錄，推出跨市場大盤指數並探索伊斯蘭金融合作，顯示香港正從政府層面與資本市場層面雙軌推動亞洲經濟聯動。

綜合大公報、文匯報報導，李家超27日在禮賓府會見黃循財時表示，香港與新加坡同為國際金融及貿易樞紐，雙方長期支持自由貿易與多邊主義，並在世界貿易組織與聯合國等國際平台立場一致。他指出，香港正全速推進北部都會區建設，歡迎新加坡企業參與商業開發及創新科技項目，把握未來經濟增長動能。

黃循財此行亦到訪河套深港科技創新合作區香港園區，在政務司長陳國基、發展局長甯漢豪、創新科技及工業局長孫東等官員陪同下，了解園區規畫與濕實驗室大樓運作。港府表示，河套園區作為粵港澳大灣區重大合作平台之一，將聚焦生物醫藥、人工智能及先進製造等領域，目標打造聯通內地與國際的創科樞紐。

李家超強調，香港在「一國兩制」下具備背靠祖國、聯通世界的優勢，可作為新加坡企業進入內地市場的重要平台。他亦感謝新加坡支持香港加入區域全面經濟夥伴關係協定，認為區域協作將為亞洲經濟帶來更穩定的發展基礎。

在金融市場方面，香港同日宣布另一項區域合作新進展。香港交易所與馬來西亞交易所簽署合作備忘錄，將在雙重上市、ETF、指數開發、碳市場及伊斯蘭金融產品等領域深化合作，並推出全新「香港交易所馬來西亞交易所大盤指數」，追蹤兩地市值最高的60家上市公司表現，其中香港與馬來西亞企業各占30家。

港交所行政總裁陳翊庭表示，東南亞是全球增長最快的經濟區域之一，馬來西亞在創新與資源產業具有潛力，推出聯合指數有助吸引更多國際資金配置亞洲資產。她指出，在全球宏觀經濟不確定性上升的背景下，區域市場互聯互通將成為提升資本流動與風險分散的重要方向。

馬來西亞交易所行政總裁法迪爾莫哈末亦表示，與香港交易所合作可提升馬來西亞市場國際能見度，並拓展上市公司與投資者機會，特別是在伊斯蘭金融及綠色金融領域，未來合作空間廣闊。

新加坡總理黃循財(前排左)一行人27日參訪河套深港科技創新合作區香港園區。(取材...
新加坡總理黃循財(前排左)一行人27日參訪河套深港科技創新合作區香港園區。(取材自港府新聞處)

香港特首李家超(左)27日在禮賓府與新加坡總理黃循財(右)會面。(中新社)
香港特首李家超(左)27日在禮賓府與新加坡總理黃循財(右)會面。(中新社)

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