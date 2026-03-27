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掛念燉奶燉湯菠蘿包… 林志玲來港代言 「喪食」被警告

香港新聞組／香港27日電
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由搜狐公司、紫荊雜誌社聯合主辦的「第十八季搜狐新聞馬拉松」26日在香港灣仔海濱公園開跑，搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽攜手黃曉明、林志玲、蔡卓妍、黃宗澤等一眾明星名人，以奔跑推廣全民運動的樂趣；圖為林志玲出席活動。(中新社)
由搜狐公司、紫荊雜誌社聯合主辦的「第十八季搜狐新聞馬拉松」26日在香港灣仔海濱公園開跑，搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽攜手黃曉明、林志玲、蔡卓妍、黃宗澤等一眾明星名人，以奔跑推廣全民運動的樂趣；圖為林志玲出席活動。(中新社)

「台灣第一名模」林志玲25日晚赴港出席品牌活動，26日晨再聯同黃曉明、蔡卓妍到灣仔海濱參與馬拉松活動。51歲林志玲自爆難敵香港美食，喪食(瘋狂大吃)被警告要克制，免影響身形。

明報報導，林志玲表示很掛念香港的燉奶、菠蘿包和燉湯，到香港後吃了很多，結果被警告要克制一點，確保能穿上禮服出席活動。

據報導，林志玲婚後兼顧事業、家庭和慈善工作，要取得平衡，更明白很多媽媽生活不容易，「我內置一個模擬按鈕，工作時開動，全程投入去做，下班回家就關掉，全心全意照顧孩子和家庭」。

報導稱，林志玲26日晨與黃曉明、蔡卓妍、鄧萃雯、陳松伶、梁琤和關心妍等出席馬拉松活動。她稱在海邊跑步勾起做模特兒時，常來港於會展走秀，現在為人母後心態和生活有很大改變，「現在常忙帶孩子去玩，但媽媽都要保養，我做家務有小秘訣，用打掃機器，邊做家務邊敷面膜」。

報導指出，林志玲表示，「自信是靠自己建立，平常多飲水、運動吸收正能量，心靈方面要做情緒管理，遇到困難不要放棄，拿出勇氣解決問題，歷練會讓女人更有智慧」。

據報導，她透露，常游水、跑步、跳彈床，鍛鍊肺活量，也會做瑜伽和冥想來靜心，寄語年輕女生思想和經濟獨立好重要，同時兼顧家庭和世界觀，要找到自信，人生更快樂 ，「慶幸在華語電影黃金時代，遇上吳宇森執導電影《赤壁》，讓我受到廣大市民認識，當時見過很多業界頂尖團隊，令我不斷進步，不辜負他們」。

由搜狐公司、紫荊雜誌社聯合主辦的「第十八季搜狐新聞馬拉松」26日在香港灣仔海濱公...
由搜狐公司、紫荊雜誌社聯合主辦的「第十八季搜狐新聞馬拉松」26日在香港灣仔海濱公園開跑，搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽攜手黃曉明、林志玲、蔡卓妍、黃宗澤等一眾明星名人，以奔跑推廣全民運動的樂趣。(中新社)

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