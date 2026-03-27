國泰4月再漲機票 10天升幅174% 1家3口往返美洲多花759美元

應對國際燃油價格飆升，國泰航空26日宣布再次調整燃油附加費，升幅為34%，將於4月1日起生效，今次為國泰月內第二次宣佈加燃油附加費，國泰強調是暫時措施。（中通社）

復活節假期乘坐飛機出外旅遊的費用又增加，國泰航空26日宣布，因應中東局勢持續緊張，航空燃油價格顯著上升，由4月1日起，燃油附加費上調99元至396元（港元，下同，約50.6美元）不等，是該公司本月內第二次宣布上調燃油附加費。

大公報報導，國泰航空於本月初公布，3月18日起調整燃油附加費，短途、中程、長途航班的燃油附加費，分別由142元、264元、569元，上調至290元、541元和1164元，增加逾一倍。國泰航空26日再公布，4月1日起，短途、中程、長途的燃油附加費，分別再增至389元、725元、1560元，升幅約為34%。連同這次調整，短中長途航班燃油附加費升幅，分別較3月18日前升約174%。

假設一個三人家庭，若在復活節期間乘坐國泰航班前往日本旅遊，屬於短途航班，來回航程需支付燃油附加費總額為2334元，較3月18日調整燃油附加費前，需多付1482元；若乘搭中程航班前往杜拜，附加費總額為4350元，需多出2766元；乘坐長途航班往返美洲，附加費總額為9360元，需多花5946元（約759美元）。

國泰表示，這次調整涉及航空燃油平均價格、原油價格及煉油價格三方面上漲，並會暫時改為每兩周檢視一次燃油附加費。

明報報導，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌26日稱升幅離譜，恐影響公眾觀感，甚或香港國際航空樞紐形象，建議國泰交代更多背景資料，增加資訊透明度。

大公報報導，旅遊促進會總幹事崔定邦26日表示，了解到不少市民外遊多按假期安排規劃，尤其長途行程一旦決定出行，千元附加費在萬元級機票中，所占比率不足一成。他認為這次附加費上調，對市民外遊意欲影響不大。

另外，香港兩間電力公司相繼公布4月份燃料調整費最新安排。中電宣布，4月1日起燃料調整費將上調至每度電39.8仙，淨電費較本月上調0.4%至141仙，為今年首次上調。港燈26日宣布，因遞延效應，4月燃料費下調至每度電30.4仙，預計若燃料成本持續高企，今年中起淨電費或顯著上升。

若以一個典型三人家庭的每月用電量275度計算，中電用戶本月電費需繳386.1元，下月上調後為387.6元，需多付1.5元；港燈用戶本月電費需繳445.2元，下月下調後為435.3元，減少9.9元。