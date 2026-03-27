全球金融中心 港蟬聯第3「亞太第1」 分析：1優勢領先

第39期《全球金融中心指數》報告顯示，香港整體評分繼續位列全球第三、亞太區第一，與位列第一的紐約和第二的倫敦的分數差距分別僅為2分和1分；圖為灣仔金融商圈。(中通社)

最新全球金融中心指數排名中，香港 的整體評分進一步上升1分至765分，繼續位列全球第三，亞太區第一，總評分與首位的紐約和次位的倫敦僅差距兩分和一分。在細項評分中，香港「銀行業」和「融資」躍居全球首位，「金融科技」和「保險業」維持全球第一，「投資管理」則攀升至全球第二。分析認為，在當前國際地緣政局急速變化下，香港持續鞏固國際金融中心地位，並正以新興賽道構建領先優勢。

自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發布。第39期報告評估全球120個金融中心，香港的總排名為全球第三位，整體評分為765分。

綜合大公、文匯報報導，香港財政司司長陳茂波26日表示，香港在多個細項評分中均取得全球第一，顯示香港國際金融中心的地位不斷提升，功能作用更趨多元。當前國際地緣政局加速深刻變化、資產市場波動更為頻繁，香港在國家堅實支持下，憑著「一國兩制」獨特優勢，成為全球資金更為重視的安全港。

陳茂波稱，香港要抓緊當前機遇，透過「金融+」發展策略，以金融更好賦能實體經濟與優勢產業的發展，並加速新興產業的培育，把科技發展、綠色發展等的需要與金融投資的需求更緊密對接。

英國智庫Z / Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院昨聯合發布「第39期全球金融中心指數報告」（GFCI 39）。該報告從營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平、聲譽等方面對全球120個主要金融中心進行評價排名。

報告揭示諸多新特徵與動向。頂級金融中心分兩個梯隊，第一梯隊紐約、倫敦、香港和新加坡的排名與上一期（2025年9月發布的GFCI 38）一樣，但各自增加一分。然而，後三者得分與依次的領先者亦同樣是相差一分，顯示頂級金融中心呈現齊頭並進的激烈競爭情況。

第二梯隊中，舊金山市、上海、杜拜、首爾、深圳和東京的差距亦縮短至一分，競爭同樣激烈。第六至第十位有變化。今次上海、杜拜分別上升兩位、四位，取代芝加哥和洛杉磯；東京排名上升五位，時隔四年重回全球十大金融中心行列。

中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所副所長余洋表示，儘管面臨新加坡在跨境財資、數字金融領域的貼身競爭，以及地緣政治波動、內地金融中心協同發展等外部變量，香港憑藉極強的市場韌性與不可替代的「超級聯繫人」戰略功能，持續鞏固核心競爭力，其GFCI排名的穩健表現，成為香港國際金融中心地位夯實、綜合競爭力持續提升的有力印證。