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珠寶來自五大洲 香港故宮4·15起展4000年歷史珍品

香港新聞組／香港27日電
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兔仔侍應造型胸針由紐約珠寶工匠雷蒙德．C．雅德於1930年左右創作，鑲有鑽石、寶石同黃金。（取材自香港故宮）
兔仔侍應造型胸針由紐約珠寶工匠雷蒙德．C．雅德於1930年左右創作，鑲有鑽石、寶石同黃金。（取材自香港故宮）

香港故宮文化博物館、紐約大都會藝術博物館合辦特別展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」，展出約200件具代表性的珠寶珍品，展品來自五大洲文明，涵蓋公元前2000年至21世紀近4000年首飾史。

明報報導，展覽分五個單元，可看到各個文化同地域如何以飾物展現信仰、身分地位同審美。重點展品包括展現印度文化、19世紀晚期以黃金製的婚姻頸鏈，上面飾有印度教神祇濕婆同帕爾瓦蒂，夫婦形象寓意神聖結合同美好祝願。

據報導，其他展品有多種胸針、頭飾、面部珠寶，例如來自古埃及的1251枚黃金裝飾假髮環，假髮環出土自法老辛努塞爾特二世之女的陵墓，用來裝飾典禮的假髮，反映頭飾作為古埃及王室象徵。目光轉向西方，19世紀歌劇院社交名流追捧長柄眼鏡，展覽展出鑲上鑽石的卡地亞長柄眼鏡；又有近代的作品，由時裝設計師亞歷山大．麥昆同珠寶設計師桑恩．利恩於1998年合作創作的「男士下顎骨配飾」。

報導稱，該展覽4月15日至10月19日在故宮文化博物館展廳8舉行，現已可以網上買票。

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