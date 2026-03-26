海外遊客升兩成…海洋公園保育大熊貓 利用AI追蹤起居

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港海洋公園近年在大熊貓熱潮及不同活動的帶動下，多方面表現亮眼，25日宣布入場人數報捷。園方管理層25日在傳媒新春午宴中分享指出，由去年12月至今年2月期間，海外訪客按年錄得超過兩成升幅，其中英國、澳洲及美國訪客按年上升接近六成，而內地旅客亦按年增長大約15%。香港客方面，園方指出，雖然在新春期間受外遊因素影響，但本月客量已明顯回升。由本月至今，公園的香港訪客人次已超越去年同期。

綜合大公、文匯報報導，研學遊發展方面，海洋公園致力推動粵港澳大灣區的跨境教育與研學活動，並獲認證為「廣東省研學旅行實踐基地」及「廣州市第四批中小學生研學實踐教育基地」，是唯一一個獲得這兩項認證的內地以外基地。園方管理層分享指，今年首三個月接待的遊學團學生數字，按年增長約一成，主要來自廣東省，如深圳、汕頭等地，亦有不少來自上海等一線城市的學生。

另一方面，海洋公園公司董事局主席龐建貽25日表示，園方致力提供以科學為本的動物護理及健康管理。「我們通過改進目標偵測演算法及建立度身訂造的人工智能 模型，把動物偵測技術由只能辨認動物個體，提升至可估算動物身體部位及姿勢，應用於園內具高保育價值的標誌性物種，幫助我們了解不同動物的行為模式，讓團隊提供更貼身的動物護理及棲息地設計。」

園方於去年初開始使用機器學習輔助觀察大熊貓「安安」和「可可」的日常生活，包括研究在調整棲息地或添加新環境豐容物後，「可可」的活動水平和棲息地使用模式的變化。這套創新系統運用機器學習技術分辨物種的主要身體特徵，例如大熊貓的頭部、四肢及身軀，並辨識動物所展現的不同行為。從區分靜態與動態活動，到追蹤如行走、攀爬、翻滾和跳躍等複雜動作，甚至偵測特定動作如大熊貓翻滾前的「舉高手臂」，系統都能提供細緻數據。

香港海洋公園正準備展開至今最具挑戰性的人工智能項目之一：對海豚的全面觀察。公園致力開發一套能夠分析海豚在複雜多變、多維環境中活動的人工智能系統，並整合聲波數據，旨在為全球海洋哺乳動物護理和研究開創突破性新標準。