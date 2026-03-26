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巴拿馬2座港口遭撤銷特許經營權 長和索賠20億美元

香港新聞組／香港26日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港長江和記實業（長和）旗下的巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）24日表示，公司已擴大對巴拿馬的國際仲裁案索賠，金額現已超過20億美元。

PPC曾在巴拿馬運河兩端經營巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）近30年，24日在它所稱巴拿馬政府非法接管兩座港口及公司財產的約一個月後，根據國際商會（ICC）仲裁規則補充索賠內容。

巴拿馬總統府及海事當局尚未立即回應路透置評請求。

PPC的法律訴訟戰，已成為巴拿馬政府2月底根據最高法院裁決撤銷其特許經營權後，所引發的全面外交及商業爭議一環。

巴拿馬運河承載全球約5%海運貿易量。在美國遏阻中國擴大運河影響力的壓力下，巴拿馬政府2月底公告最高法院的裁定，宣布PPC的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管港口。

PPC先前已指控巴拿馬有關當局非法接管公司貨櫃碼頭、占用資產，包括受法律保障的資料，並在接管期間及之後拒絕公司存取檔案及接觸電腦。

PPC 24日補充表示，巴拿馬執意打壓PPC，且至今仍未針對資產取用或補償事宜進行協調。

這起訴訟恐讓長和擬以230億美元出售全球港口業務多數股權的交易增添變數。

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