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港獨立書店「一拳書館」賣黎智英傳 負責人及3員工遭拘

記者陳宥菘／綜合報導
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香港獨立書店「一拳書館」24日遭港警國安處搜查，現場檢獲《黎智英傳》等書籍，書店負責人龐一鳴（圖）及三名員工被拘捕。（取材自一拳書館臉書）
香港獨立書店「一拳書館」24日遭港警國安處搜查，現場檢獲《黎智英傳》等書籍，書店負責人龐一鳴（圖）及三名員工被拘捕。（取材自一拳書館臉書）

香港獨立書店「一拳書館」24日遭港警國安處搜查，現場檢獲《黎智英傳》等書籍，書店負責人龐一鳴及三名員工被拘捕，涉嫌售賣煽動刊物罪。書店24日沒有營業、鐵閘門深鎖，門外貼上「突發事故，休息一天，抱歉不便」告示。

「一拳書館」位於香港深水埗大南街。綜合港媒報導，香港國安處24日一早上門搜查，帶走《黎智英傳》與一些單據及電腦。包含龐一鳴在內的四人被指涉嫌違反「維護國家安全條例」第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪。

一經定罪，最高可判處七年監禁；若具煽動意圖而勾結外國或者境外勢力作出該些行為，則可判處最高十年監禁。

香港警方回覆查詢表示，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。

由壹傳媒前董事祈福德（Mark Clifford）撰寫的《黎智英傳》，收錄壹傳媒創辦人黎智英的生平、創業經歷及媒體事業歷程，亦包括其投身香港民主運動的相關事件。黎智英在今年2月因國安案件被判處有期徒刑20年，為港版國安法生效後最嚴厲判決。

去年7月，香港文匯報曾推出「趕絕軟對抗」系列文章，當中點名多間獨立書店，又提及一拳書館售罄《黎智英傳》，並會於月底補貨，可以接受預訂。

該媒體24日又指該書店「劣跡斑斑」，以擦邊球方式作「軟對抗」，舉辦反政府電影放映會、邀請反政府人士舉行新書分享會及簽名會，更滲入學校舉辦所謂「讀書會」，實質於校內宣揚抗爭訊息。

港媒獨立媒體報導，與一拳書館相隔一條街的另一間獨立書店「獵人書店」，原本逢星期二的營業時間為下午1至9時，但24日傍晚同樣拉起鐵閘，沒有開門；至晚上約9時半，獵人書店在社交媒體發限時動態，稱「暫時無事 但冷靜緊 多謝關心」。

另外，香港公司註冊處將《蘋果日報》相關三間公司自公司登記冊中剔除，港府在憲報刊登有關該項除名的公告，《蘋果日報》相關三間公司即告解散並已成為「受禁組織」。

香港警察25日下午開始封鎖《蘋果日報》位於將軍澳工業邨的廠房大樓，現場除警察機動部隊人員外，還有國安處人員。警方還派員進入將軍澳工業邨駿盈街8號壹傳媒大樓搜索。大樓外有約數十名警員，其中有探員手持行李箱，他們至下午3時許陸續離開。

香港政府刊憲剔除蘋果日報等三間公司公司註冊後，蘋果日報等即成「受禁組織」。25日...
香港政府刊憲剔除蘋果日報等三間公司公司註冊後，蘋果日報等即成「受禁組織」。25日下午大批警察機動部隊人員和香港國安處人員進入壹傳媒大樓搜索。(中通社)

黎智英 香港 港版國安法

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