資金湧港… 金融高管去年均薪上升14%高達89.1萬美元

《2025亞太及中東地區私人資本投資專業人士薪酬調查報告》顯示，駐香港及新加坡的管理合夥人去年平均總現金薪酬高達89.1萬美元（約695萬港元），反映企業重金爭奪頂尖人才。圖為中環花旗銀行門前人來人往。(中通社)

隨著環球資金重投亞洲，香港 私人資本市場迎來強勁反彈。國際高管獵頭公司海德思哲25日發表的《2025亞太及中東地區私人資本投資專業人士薪酬調查報告》顯示，去年市場情緒顯著回升，直接帶動高層管理人員薪酬水漲船高。其中，駐香港及新加坡 的管理合夥人去年平均總現金薪酬高達89.1萬美元（約695萬港元），按年上升約14%，反映企業不惜重金爭奪頂尖人才。

文匯報報導，報告指，市場預期今年亞太區GDP增長將明顯高於歐美，進一步鞏固其作為全球資本配置核心市場地位，同時成熟的全球投資平台紛紛投資於亞太及中東基金，帶動私募股權、實物資產及信貸策略多個領域的交易活動回升。在這一背景下，調查顯示，有73%受訪者預期，未來18個月市場機遇將較過去18個月有所改善，按年上升13個百分點，反映業界對後市普遍持樂觀態度。

隨著市場回暖，對投資經驗豐富的資深高管人才競爭亦日趨激烈，尤其以擁有穩健平台及活躍投資部署的機構最為明顯。在香港，市場對高管人才的需求亦隨著區域職能不斷擴大而回升；新加坡則繼續作為企業開拓東南亞市場重要基地，同時擔當區域領導力與集資中心的角色。

據報導，薪酬趨勢方面，調查顯示去年亞太及中東地區私人資本行業的薪酬整體上升，反映基金表現改善及企業對人才的持續競爭。68%受訪者基本現金薪酬較2024年上升， 而66%受訪者亦錄得現金花紅增加。另外，78%受訪者預期未來18個月基本薪酬將持續上調，進一步鞏固對市場持續復甦信心。

值得注意的是，除了可觀的「底薪」，與績效掛鉤的花紅成為推動收入增長的「火車頭」，反映行業更傾向「論功行賞」的激勵文化。而對頂層管理人員而言，長線的「績效分成」才是財富增值的關鍵。數據顯示，駐港及新加坡的管理合夥人，跨基金的平均績效分成高達548.7萬美元（約4280萬港元），凸顯長期激勵機制在留住核心人才方面的關鍵作用。