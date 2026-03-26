我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

資金湧港… 金融高管去年均薪上升14%高達89.1萬美元

香港新聞組／香港26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
《2025亞太及中東地區私人資本投資專業人士薪酬調查報告》顯示，駐香港及新加坡的管理合夥人去年平均總現金薪酬高達89.1萬美元（約695萬港元），反映企業重金爭奪頂尖人才。圖為中環花旗銀行門前人來人往。(中通社)
《2025亞太及中東地區私人資本投資專業人士薪酬調查報告》顯示，駐香港及新加坡的管理合夥人去年平均總現金薪酬高達89.1萬美元（約695萬港元），反映企業重金爭奪頂尖人才。圖為中環花旗銀行門前人來人往。(中通社)

隨著環球資金重投亞洲，香港私人資本市場迎來強勁反彈。國際高管獵頭公司海德思哲25日發表的《2025亞太及中東地區私人資本投資專業人士薪酬調查報告》顯示，去年市場情緒顯著回升，直接帶動高層管理人員薪酬水漲船高。其中，駐香港及新加坡的管理合夥人去年平均總現金薪酬高達89.1萬美元（約695萬港元），按年上升約14%，反映企業不惜重金爭奪頂尖人才。

文匯報報導，報告指，市場預期今年亞太區GDP增長將明顯高於歐美，進一步鞏固其作為全球資本配置核心市場地位，同時成熟的全球投資平台紛紛投資於亞太及中東基金，帶動私募股權、實物資產及信貸策略多個領域的交易活動回升。在這一背景下，調查顯示，有73%受訪者預期，未來18個月市場機遇將較過去18個月有所改善，按年上升13個百分點，反映業界對後市普遍持樂觀態度。

隨著市場回暖，對投資經驗豐富的資深高管人才競爭亦日趨激烈，尤其以擁有穩健平台及活躍投資部署的機構最為明顯。在香港，市場對高管人才的需求亦隨著區域職能不斷擴大而回升；新加坡則繼續作為企業開拓東南亞市場重要基地，同時擔當區域領導力與集資中心的角色。

據報導，薪酬趨勢方面，調查顯示去年亞太及中東地區私人資本行業的薪酬整體上升，反映基金表現改善及企業對人才的持續競爭。68%受訪者基本現金薪酬較2024年上升， 而66%受訪者亦錄得現金花紅增加。另外，78%受訪者預期未來18個月基本薪酬將持續上調，進一步鞏固對市場持續復甦信心。

值得注意的是，除了可觀的「底薪」，與績效掛鉤的花紅成為推動收入增長的「火車頭」，反映行業更傾向「論功行賞」的激勵文化。而對頂層管理人員而言，長線的「績效分成」才是財富增值的關鍵。數據顯示，駐港及新加坡的管理合夥人，跨基金的平均績效分成高達548.7萬美元（約4280萬港元），凸顯長期激勵機制在留住核心人才方面的關鍵作用。

香港 新加坡

上一則

孟羽童回歸職場綜藝 董明珠給了「前接班人」1個表情包

下一則

張雪峰41歲突發心源性猝死 速效救心丸、AED詢問量激增

延伸閱讀

香港TVB擬更名無線集團 連虧七年後終於賺錢

香港TVB擬更名無線集團 連虧七年後終於賺錢
Meta估值拚9兆元？學馬斯克玩法 高層薪酬綁股價 達標領數億

Meta估值拚9兆元？學馬斯克玩法 高層薪酬綁股價 達標領數億
「海底撈」去年財報獲利下跌14%

「海底撈」去年財報獲利下跌14%
房貸利率回升逼近6% 後市走向仍有變數

房貸利率回升逼近6% 後市走向仍有變數

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭