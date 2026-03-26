QS排名 港院校5學科全球10強 表演藝術超越台韓不輸日

國際高等教育機構QS公布2026年世界大學學科排名，演藝學院的表演藝術再度榮登全球第十，亞洲第一，QS形容是香港院校的「隱藏強項」。 (取材自港府文化體育及旅遊局臉書)

據國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）25日公布的2026年世界大學學科排名榜，香港 有10間大學上榜，其中五個學科名列全球前10，共83個學科躋身全球前50，成為區域內「高表現學科密度」最集中地區之一。其中，港大牙醫學繼續排名最高，位列全球第二；演藝學院的表演藝術再度榮登全球第十，亞洲第一。

明報報導，QS表示，過往香港「藝術與人文」學科領域甚少被討論，但其表現已超越台韓，可媲美日本水平，形容是香港院校的「隱藏強項」。

另據大公報報導，QS高級副總裁Ben Sowter指出，香港持續保持為亞洲最有競爭力教育體系之一，優勢在於學校的質量，而非數量。今年QS學科排名覆蓋全世界超過100個國家及地區，約1900多所院校的21000個學術課程，涉及55個學科和五大學科領域。香港有四間院校的五個專業躋身學科排名全球前十名，較上一年小幅下跌一個專業。

其中，香港大學的牙醫學與上年持平，獲評全球第二，教育學下跌兩位，為全球第五；香港中文大學的護理學下跌一位，為全球第六；香港教育大學的教育學和香港演藝學院表演藝術則打入前十名，分別躍升至全球第七和第十。另外，香港本年度位列全球前20名的學科共有16個，全球前50名的學科共83個。此外，香港都會大學首次上榜，共有6個學科獲排名，其中3個位於全球前200名。

據報導，QS指出，儘管香港總上榜學科數排名亞洲第七，但就其精英學校代表而言，香港的表現遠超其規模。在香港的266個排名學科中，共計149個獲具體數字排名，其中56%位列全球前50名，比例排名亞洲第二，僅次於新加坡。就全球排名前100學科中，香港共有114個，總數位列亞洲第三，僅次於內地和日本。

另外，QS亦顯示，香港在多個學科領先亞洲，在牙醫學、教育學、酒店及旅遊管理（香港理工大學）、表演藝術中，分別有課程名列亞洲第一；而在語言學、傳媒學、護理學和教育學上，香港擁有位列全球排名前50的學校數量亦冠絕亞洲，其中語言學更僅次美國和英國名列世界第三。

不過QS提醒，香港今年的整體排名下跌29%，為亞洲第二高跌幅，僅次於南韓；惟香港每所學校平均上榜學科數量超過南韓的兩倍。香港的大學教育正面臨挑戰，挑戰不在於增加上榜學科，而在追上全球的快速發展。

QS亦指，多個STEM學科成為香港跌幅最大的學科，包括香港科技大學和中文大學的生物科學，中文大學的藥學及藥理學，港大和科大的環境科學等，是香港與內地、新加坡的競爭差距變大的主要領域。