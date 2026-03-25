特首顧問團 百度李彥宏等4人加入 對接十五五全來自科技業

香港 特區政府宣布委任四名特首顧問團新成員。百度集團聯合創始人、董事長兼首席執行官李彥宏，江蘇恒瑞醫藥股份有限公司董事長孫飄揚，賽昉半導體科技有限公司創始人兼行政總裁徐滔，壁仞科技創始人、董事長兼首席執行官張文等四人將加入顧問團內的「創新與創業」組別。有關任期由2026年4月1日起生效，至2027年6月30日止。

大公報報導，行政長官李家超表示，期待顧問團成員繼續就香港如何鞏固提升國際競爭力、更好融入和服務國家發展大局、深化國際交往合作等重點議題出謀獻策，開創香港高質量發展新局面。

是次獲委任的四人均來自科技企業。根據公開資料，百度是擁有強大互聯網基礎的領先人工智能 （AI）公司，恒瑞醫藥是全球領先的創新型製藥企業，賽昉科技為內地RISC-V技術與生態的領導者，壁仞科技是內地領先的通用智慧計算解決方案提供商。

行政長官李家超表示，特首顧問團自2023年成立以來，一直就香港的策略性發展向行政長官提供寶貴且具建設性的意見。獲委任的新成員均是硬科技及生命科技等前沿領域的業界翹楚，他們的參與將進一步拓展特首顧問團的專業領域。李家超期待顧問團成員在香港主動對接國家「十五五」規畫的背景下，繼續就香港如何鞏固提升國際競爭力、更好融入和服務國家發展大局、深化國際交往合作等重點議題出謀獻策，開創香港高質量發展新局面。

顧問團按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流。特首政策組是顧問團的祕書處，負責提供研究和祕書處支援。

特區政府去年6月委任了第二屆特首顧問團成員34人。根據特區政府當時公布，各成員的任期至2027年6月30日止。新成員任命生效後，特首顧問團將有38名成員，其中「經濟高質量與持續發展」組別11人、「創新與創業」組別16人、「區域與環球協作」組別11人。