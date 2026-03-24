香港國安法新規 拒交手機、電腦密碼可罰1.3萬美元囚1年

香港政府23日公布修訂的「港區國安法」實施細則，加入有關電子設備的補充條文，接受調查時若拒絕提供手機或電腦密碼，可罰10港元及處1年徒刑。(路透)

香港 政府23日修訂「港區國安法 」實施細則，23日刊憲並即日生效，加入有關電子設備的補充條文，接受調查時若拒絕提供手機或電腦密碼，可判罰款10萬元(港幣，下同，約1.3萬美元)及處以1年徒刑；提供虛假或誤導成分資料，則增至罰款50萬元及3年徒刑。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，修訂重點在於改善執法細節，並非擴大權力。

綜合香港01、明報報導，港府表示，修訂是根據多年執法經驗及法庭案例作出，因危害國安罪行多透過電子設備策畫與傳播，加密資料增加調查難度，賦權要求提供密碼可協助及時取得證據、防範風險，並強調措施主要針對危害國安行為，不會影響一般市民日常生活。

根據提交立法會的文件，今次修訂涵蓋內容長達98頁，是「港區國安法」實施近6年來第二次修訂實施細則。

湯家驊表示，警方原本已具備搜查電子設備的權力，今次只是進一步列明在搜查過程中可要求機主提供密碼，讓執法程序更清晰及具操作性。

報導指出，修訂同時擴大財產充公範圍，凡因危害國安罪被判囚10年或以上，或合理懷疑其財產將被用於相關犯罪者，當局可申請充公指明資產；當事人可提出證據證明充公安排不相稱，由法庭作出裁決。此外，海關獲授權在口岸檢取涉嫌具煽動意圖物品，並可向裁判官申請充公，相關人士可在60日內提出申述。

部分法律界人士認為，新規主要是細化既有搜查權力，與其他地區反恐或反洗黑錢法例相似；亦有建制派人士指出，對嚴重案件設定門檻與抗辯機制，已具一定保障。然而人權團體與關注言論自由的組織則持續表達憂慮，認為在國安法框架下，電子設備與資訊自由可能進一步受限。

自2019年爆發「反送中」運動，香港於2020年實施國安法，社會對相關法律的執行與影響一直高度關注。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英 今年2月因違反國安法遭重判20年徒刑，引發各方譴責中國與香港政府打壓言論與新聞自由。

洛杉磯人權組織「視覺藝術家協會」（Visual Artists Guild）主席劉雅雅（Ann Lau）曾表示，在「港區國安法」之下，任何對政府的批評都已被壓制。