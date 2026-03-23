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石化原料缺衝擊塑膠漆料 香港議員籲補貼

香港新聞組╱香港23日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

中東戰事持續逾三周，國際油價急升，包括塑膠、漆料、洗滌用品等石油副產品的供應鏈同受衝擊，部分已漲價。有香港立法會議員建議港府推出支援措施，協助企業分散風險。

香港明報報導，香港玩具協會主席黃達智表示，玩具業界逾半化工原料來自中東，而航道受戰事影響被封鎖，石化製品無法運出，當地石油加工廠開始「停機」調低產能，石化產品報價平均升兩、三成。

黃達智說，香港玩具業除了努力尋找替代資源，包括轉向內地及日本等塑膠供應商，「個別有幾櫃放出來」，並正嘗試合理分配資源。

他並表示，業界正與客戶商討成本問題，視乎生產涉及石化產品的數量及類型，預料價格可能上調5%至10%。

黃達智引述供應商稱，石化加工廠產能需逐步調整，停戰後可能需三個月才能復常，玩具原料供應上半年仍緊張，不少產品訂單會推後至下半年，導致供應鏈壓力「向後推」，屆時船運等價格可能急升。

香港鞋業總會榮譽會長梁日昌則說，造鞋膠粒等原料目前庫存仍足夠，但難保戰事持續並因此影響供應。

香港立法會議員黃永威稱，原料加上航運價格上升、運送時間增長，玩具製造成本最多可增加六成；但產品短時間難以大幅漲價，廠商傾向自行吸收成本，暫未轉移至消費者。他建議港府考慮補貼或稅收寬免，支援廠商度過難關。

從事噴塗及板金加工的金邊實業董事長劉達邦稱，溶劑已加價約15%，而每月支出10萬至20萬港元的油漆已接獲供應商通知「短期內加價」。

另一名立法會議員鍾奇峰表示，油價上升除導致運輸成本增加，石油副產品最直接受影響，例如尿素及塑膠等，將影響供應鏈，不過暫時未見消費品大幅漲價，但若衝突持續，不排除成本轉嫁至消費者。

香港 供應鏈

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