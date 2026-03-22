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提高透明度 香港下月起每周公布油價變動

香港新聞組／香港22日電
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港府擬於下月起，每周公布本地各間車用燃油供應商提供汽油和柴油折扣後零售價和國際成品油油價走勢。圖為3月17日，位於新界西貢區的一處加油站內標示汽油、柴油等價格。（中新社）
港府擬於下月起，每周公布本地各間車用燃油供應商提供汽油和柴油折扣後零售價和國際成品油油價走勢。圖為3月17日，位於新界西貢區的一處加油站內標示汽油、柴油等價格。（中新社）

中東局勢持續緊張，國際油價大幅波動，香港汽油零售價創近三年新高，不僅直接衝擊市民日常生活，更波及漁業、航空、物流、餐飲等多個行業。環境及生態局局長謝展寰21日表示，港府擬於下月起，每周公布本地各間車用燃油供應商提供汽油和柴油折扣後零售價和國際成品油油價走勢，方便市民監察油價變化，是否真有「加快減慢」情況。

大公報報導，面對油價飆升帶來的影響，特首李家超日前明確表示，港府已與油公司、航空公司及能源供應商接觸，要求確保庫存充足、價格透明，並提醒業界負起社會責任。運輸及物流局敦促航空公司，調整收費須「合理透明」。競爭事務委員會亦已約見香港的主要油公司代表，提醒遵守「競爭條例」。

謝展寰表示，香港得天獨厚，獲得國家特別照顧，絕大部分的燃油是由內地供應，電油更是百分百來自內地。幾年前俄烏衝突，不少國家都有燃油危機，但香港仍可維持穩定供應，就是因為有國家照顧。港府有因應近期的中東局勢與所有能源公司聯繫，重申香港目前的燃油供應保持穩定，沒有問題。

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，此次能源危機覆蓋範圍廣、影響深遠，不僅推升香港營運成本，還將輻射市民衣食住行；而背靠祖國的供應優勢與戰略儲備規畫，將成為香港應對危機的關鍵支撐，新能源轉型則是長遠解決之道。余遠騁認為，內地能源採購來源多元，涵蓋中亞、俄羅斯等多個地區，相信石油、天然氣儲備充足。

香港大學經管學院經濟學高級講師章逸飛表示，香港背靠祖國具備獨特能源供應優勢，應抓住本次危機契機，加快能源結構轉型與區域互聯互通，以長遠規畫築牢民生保障根基，抵禦國際能源市場波動風險。

就市民關注本地油價「加快減慢」，環境局表示，原油與成品油是不同的產品，國際原油價格的變動，與車用燃油零售價的調整未必同步。本地供應商銷售車用燃油時提供多種折扣，牌價並不反映真實零售價。

余遠騁建議香港長遠應加快新能源轉型與創科賦能，構建更具韌性的能源體系。香港地域狹窄、高樓密集，難以大規模布局太陽能板、風力發電設備，需依賴內地新能源輸送，香港業界亦正探討以氫能替代天然氣發電的技術可行性。

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