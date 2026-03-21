「來看我電人」 公院「靚仔醫生」曬急救照惹議 曾上選秀節目

涉事IG「sojendr」的用戶為公院急症室醫生蘇浚祈，他曾參加ViuTV選秀綜藝「全民造星II」。（取材自ViuTV臉書）

香港 一名公院急診室醫生在個人instagram限時動態上傳其為病人電擊搶救的照片，被網民揭發，引來多人質疑相關行為涉有違醫生專業操守。消息傳開後，該醫生迅速刪除帖文。醫管局回覆媒體查詢指，會檢視事件，如果發現有員工違反規定，會根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。

綜合香港經濟日報、香港01報導，有網民在社交平台上傳一張IG限時動態截圖，顯示一名IG名稱為「sojendr」的用戶，發布一張背景為醫院急診室的相片，相中有多名醫護人員正為病人急救。該醫生「久久一遇的Cardioversion（電擊整律術），全部入晒來睇我電人（全部進來看我電人）」。該帖文引來多人熱議，涉事醫生一度將帳戶由公開轉為私人閱覽。

醫管局21日回應指，非常重視保障病人私隱，所有員工必須嚴格遵守相關規定，保障病人私隱不受侵犯。聯網絕不容許員工，以任何形式洩露病人私隱的行為。局方稱會檢視事件，如果發現有員工違反規定，會根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。

根據《醫院管理局附例》，禁止在公營醫院內拍攝照片或影片，以保護病人隱私。不過，有網民近日在網上社交平台Threads發文指，有公院醫生在IG上發布急診室救人時的相片，認為違反醫院規定及有違醫生專業操守。

有網民發現，該IG用戶為仁濟醫院急診室醫生蘇浚祈，2020年曾參加ViuTV選秀真人綜藝「全民造星III」，入選83強，因為身高183公分，有健身的習慣，當時有「靚仔醫生」之稱。他在參賽期間任職腦神經外科醫生，其後新冠疫情轉往急診室當值，目前隸屬九龍西醫院聯網。