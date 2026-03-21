我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

容易長又好吃 四種水果適合在春天種植

TSA員工沒薪水快要活不下去 機場發起募捐

「來看我電人」 公院「靚仔醫生」曬急救照惹議 曾上選秀節目

香港新聞組／香港22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉事IG「sojendr」的用戶為公院急症室醫生蘇浚祈，他曾參加ViuTV選秀綜藝「全民造星II」。（取材自ViuTV臉書）
涉事IG「sojendr」的用戶為公院急症室醫生蘇浚祈，他曾參加ViuTV選秀綜藝「全民造星II」。（取材自ViuTV臉書）

香港一名公院急診室醫生在個人instagram限時動態上傳其為病人電擊搶救的照片，被網民揭發，引來多人質疑相關行為涉有違醫生專業操守。消息傳開後，該醫生迅速刪除帖文。醫管局回覆媒體查詢指，會檢視事件，如果發現有員工違反規定，會根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。

綜合香港經濟日報、香港01報導，有網民在社交平台上傳一張IG限時動態截圖，顯示一名IG名稱為「sojendr」的用戶，發布一張背景為醫院急診室的相片，相中有多名醫護人員正為病人急救。該醫生「久久一遇的Cardioversion（電擊整律術），全部入晒來睇我電人（全部進來看我電人）」。該帖文引來多人熱議，涉事醫生一度將帳戶由公開轉為私人閱覽。

醫管局21日回應指，非常重視保障病人私隱，所有員工必須嚴格遵守相關規定，保障病人私隱不受侵犯。聯網絕不容許員工，以任何形式洩露病人私隱的行為。局方稱會檢視事件，如果發現有員工違反規定，會根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。

根據《醫院管理局附例》，禁止在公營醫院內拍攝照片或影片，以保護病人隱私。不過，有網民近日在網上社交平台Threads發文指，有公院醫生在IG上發布急診室救人時的相片，認為違反醫院規定及有違醫生專業操守。

有網民發現，該IG用戶為仁濟醫院急診室醫生蘇浚祈，2020年曾參加ViuTV選秀真人綜藝「全民造星III」，入選83強，因為身高183公分，有健身的習慣，當時有「靚仔醫生」之稱。他在參賽期間任職腦神經外科醫生，其後新冠疫情轉往急診室當值，目前隸屬九龍西醫院聯網。

香港

上一則

荷莫茲海峽封鎖致機酒郵輪齊漲價 中客五一假期預算飆升

下一則

中國國安部：廢棄軍事陣地如「沉睡的密碼本」 擅入恐危國安

延伸閱讀

泰射擊場槍枝走火 中遊客臉中彈、舌頭被打掉

泰射擊場槍枝走火 中遊客臉中彈、舌頭被打掉
皮膚科醫生花18萬擁全美執照 診所和遠距診病年賺90萬

皮膚科醫生花18萬擁全美執照 診所和遠距診病年賺90萬
畢業新規忍不了？清華博士生批丘成桐「皇帝」記2大過

畢業新規忍不了？清華博士生批丘成桐「皇帝」記2大過
美伊戰爭波及巴林 台這家醫院院長將前往籌設「聯合門診醫療中心」

美伊戰爭波及巴林 台這家醫院院長將前往籌設「聯合門診醫療中心」

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場