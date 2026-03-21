國安法逾5年 中大調查：港2成教師答錯抗戰爆發點 國情知識不足

香港 《國安法》實施逾五年，國情教育已成為香港教育的重要部分。香港政府近年重視國民教育，中大教育學院20日發表最新調查報告顯示，近兩成受訪教師誤答「標誌著中國抗日戰爭的全面爆發事件」為「九一八事變」或「南京大屠殺」，正確答案應為「盧溝橋事變」，認為教師對國情認識「明顯不足」，建議加強教師培訓。報告又指有七成受訪教師認為學校國情教育形式較單一，建議學校可以漫畫圖書、體驗活動等形式提升學生對國情的興趣。

綜合明報、大公報報導，調查於六間中學及五間小學便利抽樣，共回收有效問卷191份，包括39名教師、52名家長、59名高小學生及41名中學生。調查中以多條國情題目測試師生及家長對國情的認識，結果顯示三方對國情認識「明顯不足」，舉例「香港的國防與外交事務由哪一中央機構負責」一題，正確應為「中央軍事委員會」，逾七成教師及家長，以及逾半中小學生答錯。「標誌著中國抗日戰爭的全面爆發事件」一題，亦有近兩成教師及近七成小學生答錯。

調查顯示，近75%教師、逾80%家長及學生之間每周討論國情話題不足一小時，7.7%教師表示「幾乎不討論」。90%以上受訪者，其中77%家長均認同學習中國國情知識「重要」或「非常重要」，反映認知正面，但實踐時間不足。

報告認為香港國情教育已有基礎，但「知識深度與討論時間仍有改善空間」，建議當局加強師資培訓。中大教育學院院長張志強表示，師資培訓目前多以單次講座或工作坊為主，建議教界與教育局加強合作並推出「階梯式培訓」，以穩定教師學習資源和發展空間。

報告另顯示近七成受訪教師認為學校國情教育「有一定效果，但形式較為單一」，建議針對中小學生，可以漫畫圖書、體驗活動及多元化學習方式，提升學生對國情的興趣。團隊又重申學習效果的關鍵不在於教材數量，而是內容能否切合學生生活經驗等。