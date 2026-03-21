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港國際人才交流大會 首設博士項目展 已吸引數百名人申請

香港新聞組／香港21日電
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2026香港國際人才交流大會在香港成功舉辦，有首設博士人才項目展、交流考察等六大亮點，香港優才及專才協會盼越來越多的國際英才選擇匯聚香港。（取材自主辦單位）
2026香港國際人才交流大會在香港成功舉辦，有首設博士人才項目展、交流考察等六大亮點，香港優才及專才協會盼越來越多的國際英才選擇匯聚香港。（取材自主辦單位）

香港優才及專才協會主辦的2026香港國際人才交流大會20日舉行，50多家來自內地和香港的機構、企業等參展單位，提供數千個優質崗位，面向全球招攬人才，交流大會首設的博士人才項目展，成功吸引了全球數百名博士申請。此外，「數碼港互動招聘博覽2026」20日起一連兩日舉行，匯聚多家科技企業、政府部門及公營機構等參與，提供逾2000個創科職位。

大公報報導，本次交流大會聚焦香港和內地聯合引才，人才服務專區聯合多家香港本地企業和專業機構，為在港人才提供全面支援與服務，包括精選崗位、創新創業、投資理財、法律諮詢、子女教育、生活服務等。

內地參展單位有來自大灣區、海南自貿港、長三角經濟圈等地的政府部門、機構和企業，包括海南、深圳、珠海、蘇州、廣州南沙、中山、成都等多個城市，提供數千個優質崗位，招聘全球人才。

交流大會的博士人才項目展，吸引了數百個博士踴躍申請，組委會將精選呈現15個科技含量高、市場潛力大的優質項目和人才，直接對接關鍵資源，助力團隊快速實現成果轉化、產業落地與國際合作。參展的博士人才項目，大多來自香港大學、清華大學、倫敦帝國理工學院等國際頂尖學府，涉及多個研究領域，如「GIBOTAI AI機器人」、「基於AI的眼部智能體檢專家」、「柔協科技軟體線驅靈巧手」、「自動化工業設計幾何處理引擎Geo Engine」等，正在尋求融資需求、產業合作、技術對接、人才招募等。

此外，交流大會組織「國際人才灣區行」與「合作夥伴香港行」兩場交流考察活動。走訪香港知名高校招才引智，及參訪港深創科園、華潤集團等多家知名企業及機構。「國際人才灣區行」則邀請了來自加拿大、德國、哈薩克斯坦、約旦等多國近30位國際人才，走訪大灣區核心城市─香港、深圳、廣州、珠海，實地考察前海、河套、南沙、橫琴四大重大合作平台，感受全球領先創科集群的非凡魅力與無限機遇。

此外，今年的數碼港互動招聘博覽首次引入多元互動環節，透過包括百度智能駕駛介紹、無人機足球比賽等，向參與者展示人工智能（AI）、大數據、低空經濟等21個創科行業的前景。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，企業求才若渴已成普遍現狀，不少科技公司反映因找不到合適人才，會以高於市價20%的薪酬搶人，為企業應對緊急項目，不願再花時間培訓新人而是出高薪「即招即用」。

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