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澳門街頭人型機器人 婦人破口大罵後被嚇到送醫治療

香港新聞組／香港19日電
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婦人對機器人大聲斥責並引來大批群眾圍觀。（取材自微博）
婦人對機器人大聲斥責並引來大批群眾圍觀。（取材自微博）

澳門一名婦人在街頭怒罵一台人形機器人的相關影片近日在網路上瘋傳。警方表示，她被機器人嚇到身體不適，送醫治療後出院，但強調警方並未扣押該機器人。

中央社引述法新社報導，網路上廣為流傳的影片顯示，這名婦人怒氣沖沖地質問一台機器人，機器人則揮舞著金屬手臂，引來好奇的路人圍觀。

她的手激動指向機器人，同時用廣東話破口大罵：「我現在心怦怦跳，那麼多東西不做，做出這種事來。」

警方表示，他們接獲報案，稱這名婦人使用手機時，突然發現身後有機器人而受到驚嚇。

根據警方聲明，該名婦人並未受傷，也沒跟機器人有任何肢體接觸，但需要送醫治療，目前已經出院，並未追究此事。

香港無線電視台(TVB)日前報導，機器人事後遭警方「押走」。

社群媒體上的影片也顯示，員警帶著機器人離開。但警方強調並未扣押該機器人。

警方指出，這台機器人是由一名50多歲澳門男性操控，他說自己正在進行測試，打算用機器人來宣傳生意。

警方已提醒他操作機器人時應提高警覺，避免對路人造成危險或驚嚇。

警方協助將機器人送回其所屬店鋪。（取材自微博）
警方協助將機器人送回其所屬店鋪。（取材自微博）

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