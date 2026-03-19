香港人才引進27萬、1/4來自海外 李家超：AI重塑各行業

港府勞工及福利局局長孫玉菡18日表示，過去3年有約27萬人通過各項人才計畫來港，當中四分一來自海外，彰顯香港作為人才高地的吸引力；圖為民眾在中環出行。(中通社)

中國「十五五」規畫支持香港 成為國際高端人才集聚高地，由香港人才服務辦公室舉辦的全球人才高峰會周重點活動——國際人才論壇18日在香港會議展覽中心揭幕。行政長官李家超表示，香港截至上月底各項人才入境計畫已有逾41萬宗申請獲批，超過27萬名人才已抵港，反映全球人才對香港投下信任票。人工智能 、數字創新和技術變革正重塑各行各業。未來，競爭力不再祗是取決於資本或有形基礎設施，更重要的是人才的創造力和適應能力。

大公、文匯報報導，全球人才高峰會周昨起一連兩日舉行重點活動「國際人才論壇」及「機遇匯人才博覽展」。

李家超表示，現正處於全球深刻變革的時代，尋找及留住人才已成為全球經濟策略及公共政策的核心。他指，香港在這方面的努力備受肯定，並在國際管理發展學院《2025年世界人才排名》中躍升至全球第四位，高踞亞洲榜首。他稱香港將繼續堅持開放，深化國際合作，並與國家發展戰略緊密銜接，進一步完善教育、創新和基礎設施。

同場的勞福局局長孫玉菡表示，經過三年多的努力，香港吸引到來自世界各地的人才，而各項人才計畫中，約四分之一來自海外，顯示相當多海外人才選擇以香港為發展基地，彰顯香港作為人才高地的重要性和吸引力。

人才博覽展有來自各地的參展機構，其中CFA協會戰略合作夥伴高級總監李日昌表示，香港作為亞太首屈一指的金融中心、中西方投資樞紐，IPO、財富管理等領域蓬勃發展，人才需求旺盛。雖然人工智能普及，但仍需具備專業投資技能的人才，疊加人工智能、綠色金融、雲科技等相關能力者更具優勢。

阿里巴巴旗下企業數字化平台釘釘的香港代理、人工智能應用研究學會創會會長蘇仲成表示，釘釘主營辦公自動化系統、AI 招聘平台，而釘釘目前正招聘人才，本月需招約500人，推廣人工智能校招平台，開發香港八大院校人才資源。

中新社報導，2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政治經濟學院教授克里斯多福·皮薩里德斯（Christopher Pissarides）發表主題演講時表示，技術顛覆工作並非新鮮事，但人工智能浪潮的特點是工作內容的轉變，而非職位被取代。因此，未來職場需要的是數據解讀能力——能夠理解AI傳遞的信息，並作出溝通與決策。

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