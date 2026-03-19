習近平3卷著作繁體版在港首發 談經濟、與大學生朋友們交流

《習近平經濟文選》第一卷和《習近平與大學生朋友們》第一、二卷繁體版新書，發布會暨出版座談會在香港舉辦。(中新社)

中國國家主席習近平 文選和專題書籍，再一次在香港 出版。香港特首李家超說，習近平的作品令香港市民更好了解國家發展實況。中央人民政府駐港中聯辦主任周霽稱，這為說好中國故事提供素材。

在港出版的習近平著作，是中文繁體版的《習近平經濟文選》第一卷，《習近平與大學生朋友們》第一卷及第二卷。經濟文選第一卷中，收錄習近平2012年至2024年間，關於經濟建設的著作。另外專題書籍，主要講述習近平在中國地方和中央工作期間，與不同青年的對話交流。

在為三本書舉行的發布會上，李家超致辭稱，作品令香港市民更好了解國家發展實況和機遇，亦為年輕人指明前行方向。他鼓勵大家通過閱讀這些作品，更主動領會國家進一步全面深化改革，推進中國式現代化的精神，未來用行動實踐這份精神財富和智慧寶庫，為香港更好融入和服務國家發展大局貢獻力量。

駐港中聯辦主任周霽說，在港出版的新書不僅為港澳和海外人士，學習研究習近平新時代中國特色社會主義思想，提供了重要的文獻和權威讀本，也為用好香港這個國際化平台，講好中國故事提供了經典素材，期待香港各界積極推動讀本能進團體、進學校、進社區。

今次出版的習近平著作等三本中文繁體版書，售價由160港元至380港元(約20至48美元)，三本書由香港聯合出版集團出版發行，會後即在港澳及海外書店發售。

習近平的著作2021年起在香港出版。其中2021年聯合出版集團旗下中華書局，出版了習近平的《論中國共產黨歷史》、《習近平調研指導過的貧困村脫貧紀實》及《習近平扶貧故事》三本著作繁體中文版。2022年杳港出版了習近平《論堅持人民當家作主》等四部出版物繁體版。

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